BCE: nuovo taglio dei tassi questa settimana, e dopo?

Una cosa appare certa: dopo il taglio di questa settimana gli osservatori sono tutti d’accordo nel ritenere come molto probabili tensioni all’interno del Consiglio direttivo, con alcuni membri “falchi” che hanno già espresso preoccupazioni riguardo a ulteriori riduzioni. Lo dimostrano le ultime dichiarazioni dei membri del Comitato Esecutivo della BCE.

Se presidente Christine Lagarde ha recentemente sottolineato come le condizioni economiche in Europa restino ancora restrittive, suggerendo la necessità di ulteriori misure per sostenere la crescita, Isabel Schnabel ha suggerito che l’istituto dovrebbe valutare di fermare il percorso dei tagli dei tassi di fronte ai rischi al rialzo per l’inflazione.

Come fanno notare a questo proposito gli analisti di ING, dopo il taglio dei tassi di 25 punti base di questa settimana, il tasso di riferimento si collocherebbe all’estremità superiore della fascia neutrale dei tassi di interesse. La domanda principale è fin dove quanto si spingerà la BCE.

“I funzionari della BCE più critici, come Isabel Schnabel, hanno iniziato a opporsi a ulteriori tagli dei tassi. La comunicazione cruciale da tenere d’occhio è se la BCE toglierà l’etichetta “restrittiva” dalla sua posizione ufficiale. In tal caso, una pausa nel ciclo di tagli dei tassi potrebbe diventare un’opzione. In caso contrario, l’attuale ritmo di tagli dei tassi continuerà” si legge in una nota, in cui si ritiene probabile che la BCE eviti di fornire una forward guidance a causa dell’elevato livello di incertezza. Questo perché “gli indicatori macro possono diventare rapidamente obsoleti in un contesto politico attualmente molto rapido e talvolta irregolare. Ad esempio, i dazi statunitensi sulle merci europee o un accordo di pace in Ucraina potrebbero avere un impatto significativo sull’economia dell’eurozona in entrambe le direzioni, positiva e negativa”. Alla fine – concludono da ING – “riteniamo che la debolezza strutturale dell’economia dell’eurozona, le tariffe incombenti e la minore pressione inflazionistica dovuta alla svolta del mercato del lavoro costringeranno la BCE a ridurre i tassi almeno al 2%, anche se non tutti i membri della BCE potrebbero gradire”.