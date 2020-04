Bce: arrivano le PELTRO, operazioni di rifinanziamento non-targeted (VIDEO)

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, come previsto dagli analisti, ha lasciato invariati i tassi d’interesse di riferimento. Invariato anche il volume degli acquisti di titoli nell’ordine dei 20 miliardi mensili per la parte relativa al Qe e a 120 miliardi per quanto attiene al Pepp. Riguardo a quest’ultimo piano di acquisti temporanei (che si concluderanno nel 2020) la Bce ha affermato di essere “preparata a incrementare la dimensione” di questo programma, attualmente da 750 miliardi euro, “nella misura in cui sarà necessario e per il tempo di cui ci sarà bisogno”.

Viene, però, disposto un ulteriore alleggerimento delle condizioni delle Tltro, attraverso le quali le banche possono finanziarsi presso la Bce con prestiti a tassi negativi. “In particolare, il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni Tltro III nel periodo da giugno 2020 a giugno 2021 a 50 punti base al di sotto del tasso di interesse medio sulle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema prevalenti nello stesso periodo”.

Un nuovo strumento le Peltro

L’acronimo sta per “non-targeted pandemic emergency longer-term refinancing operations”: questo nuovo piano di finanziamenti per il sistema bancario è la principale novità annunciata nell’ambito delle decisioni odierne del Consiglio direttivo. Le Peltro “saranno condotte per sostenere le condizioni di liquidità nel sistema finanziario dell’area dell’euro e contribuire a preservare il regolare funzionamento dei mercati monetari fornendo un efficace sostegno di liquidità”, si legge nel comunicato della Bce. “Esse consistono in sette ulteriori operazioni di rifinanziamento che iniziano nel maggio 2020 e che si concluderanno in una sequenza scaglionata tra luglio e settembre 2021, in linea con la durata delle misure di allentamento delle garanzie. Saranno condotte come procedure a tasso fisso con piena assegnazione, con un tasso di interesse inferiore di 25 punti base al tasso medio sulle principali operazioni di rifinanziamento prevalenti sulla vita di ciascun Peltro”.

Tale strumento dunque appare un po’ meno conveniente della Tltro che finora abbiamo conosciuto (con uno sconto di 25 anziché 50 punti base sul tasso medio delle operazioni di rifinanziamento), ma più flessibile in termini di potenziali utilizzi per il sistema bancario (in quanto non-targeted).

Restano aperti gli interrogativi sul futuro andamento per gli acquisti di titoli nell’ambito del Quantitative easing, che in caso di necessità potrebbero essere aumentati – sarebbe questo il caso se la combinazione fra gli interventi a livello Ue e quelli di politica monetaria si rivelassero insufficienti a contenere una crisi di fiducia sulla sostenibilità dei debiti pubblici dei Paesi più vulnerabili. Per quanto riguarda, invece, la Pepp, il piano di acquisti temporanei da 750 miliardi, la Bce ha ribadito che in ogni caso non si protrarrà oltre la fine del 2020.

Spread in salita

Nei minuti successivi alla diffusione del comunicato della Bce lo spread Btp-Bund ha visto una brusca risalita, portandosi da quota 233 a 239,4 (con un massimo di giornata attualmente a 244,2 punti).

La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta su questa pagina, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale in coda all’articolo.