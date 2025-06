Basi militari Usa in Italia: quante e dove sono

L’operazione militare statunitense “Midnight Hammer“, con cui sono stati colpiti i siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz e Isfahan, ha segnato un punto di svolta nel conflitto in Medio Oriente, con la partecipazione degli Stati Uniti.

La reazione dell’Iran non si è fatta attendere, lanciando 19 missili contro la base militare statunitense di al Udeid a Doha, in Qatar, la più grande base statunitense in Medio Oriente.

Oggi la situazione è rientrata e Israele e Iran stanno rispettando il cessate il fuoco delle ultime ore. Ma in questo contesto, cresce l’attenzione anche sulla rete di installazioni militari statunitensi in Italia e nel resto del continente europeo, ritenute potenziali bersagli in caso di escalation.

Basi USA in Italia: attenzione massima dopo l’attacco

In Italia, il governo ha chiarito sin da subito la posizione del nostro Paese. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che nessuna base italiana è stata utilizzata per l’attacco contro l’Iran. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricordato come ogni utilizzo delle basi USA sul territorio nazionale debba essere previamente autorizzato dal governo italiano, come stabilito dalla convenzione bilaterale del 1951.

Nel frattempo, però, nelle principali basi statunitensi in Italia, da Sigonella ad Aviano, è stato innalzato il livello di allerta, in linea con l’evoluzione del quadro internazionale.

Dove si trovano le basi militari USA in Italia

Attualmente, oltre 12.000 militari statunitensi sono presenti in Italia, distribuiti in numerose installazioni. Le più strategiche sono:

Aviano (Friuli-Venezia Giulia): sede del 31° Fighter Wing dell’USAF.

Ghedi e Solbiate Olona (Lombardia): base logistica di supporto operativo dal 2007.

Caserma Ederle e Motta di Livenza (Veneto): presidi Nato e dell’esercito USA.

Camp Darby (Toscana): deposito di armi, munizioni e missili.

Gaeta (Lazio): porto operativo per la Marina statunitense.

Sigonella (Sicilia): principale hub aeronavale a sostegno della Sesta Flotta.

Oltre alle basi operative, in Italia sono attivi anche centri di comando e ricerca, come:

Napoli, sede del Comando della Forza Congiunta Nato.

La Spezia, centro per la ricerca sulla difesa sottomarina e navale.

A cosa servono le basi militari USA in Italia

Le basi militari statunitensi presenti sul territorio italiano svolgono principalmente funzioni di supporto logistico, intelligence e sorveglianza aerea. Pur non essendo al centro delle operazioni offensive dirette — anche per via della relativa distanza dal Medio Oriente — la loro posizione strategica nel Mediterraneo le rende rilevanti nell’architettura difensiva della NATO.

Allo stesso tempo, però, proprio questa centralità le espone a potenziali rischi, in particolare in contesti di escalation internazionale come quello attuale tra Stati Uniti e Iran.

Quante basi USA ci sono in Europa e dove si trovano

Dopo la Seconda guerra mondiale, la presenza militare americana in Europa è diventata parte integrante della sicurezza dell’area atlantica. Oggi le forze USA sono dislocate in circa 40 basi, principalmente in:

Germania: cuore della presenza USA in Europa, con installazioni come Ramstein AB, Spangdahlem e Stoccarda, sede del Comando Europeo (EUCOM).

Italia: seconda per importanza strategica.

Regno Unito, Polonia e Spagna: altri hub fondamentali.

Altri paesi con presenze minori includono Portogallo, Grecia, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Ungheria e Turchia.

Le basi sono spesso interoperabili con la NATO, il che significa che le truppe statunitensi collaborano attivamente con gli alleati per garantire coesione e prontezza operativa.

Quanti sono i militari americani in Europa

Nel 2025, secondo lo United States European Command (EUCOM), si contano circa 84.000 soldati statunitensi stazionati in Europa. Tuttavia, questo numero è soggetto a fluttuazioni in base a rotazioni, esercitazioni militari e crisi geopolitiche. Dopo l’invasione dell’Ucraina, gli USA hanno inviato circa 20.000 militari aggiuntivi nei paesi dell’Est Europa.

Nel corso del conflitto, il numero totale di truppe USA in Europa ha oscillato tra 65.000 e 105.000 unità, appartenenti principalmente ad Esercito, Aeronautica e Marina.

Nonostante le tensioni internazionali, non è prevista alcuna chiusura delle basi USA in Italia. Lo ha confermato anche Lorenzo Cesa, capo delegazione italiana alla Nato, spiegando che il Mediterraneo resta centrale per l’Alleanza Atlantica.

L’Europa, ha aggiunto Cesa, sta già investendo per ammodernare le infrastrutture militari, in linea con le richieste di Washington di una maggiore responsabilità europea nella difesa.