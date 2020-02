Barindelli (Schroders): “Troppa liquidità, ecco come si può impiegarla”

Il mondo dei mercati finanziari oggi porta un sacco di sorprese, tra tassi zero ed eventi esogeni. Ne abbiamo parlato insieme a Marco Barindelli, deputy country head e head of intermediary di Schroders. “Ci sono diverse strade attraverso le quali possiamo impiegare la liquidità in eccesso. Una di queste è quella di esplorare nuove opportunità andando a cercare dei segmenti di mercato diversi, dove approcciare in modo differente, come gli investimenti sui mercati privati o sui mercati emergenti come la Cina”.