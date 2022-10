I prezzi dell’energia iniziano a pesare sul Pil. Ma per Bankitalia la crescita 2023, a meno di blocchi totali delle forniture, resterà positiva. Le ultime previsioni di Viale dell’Astronomia vedono una crescita del Pil del 3,3% quest’anno, allo 0,3 nel 2023, un intero punto in meno rispetto alle stime diffuse a luglio, mentre sul 2024 prevede un +1,4%, a fronte del precedente +1,7%. In caso di blocco totale delle forniture di gas e rallentamento del commercio, il Pil si espanderebbe del 3 per cento quest’anno, si contrarrebbe di oltre l’1,5 per cento nel 2023 e tornerebbe a crescere moderatamente solo nel 2024.

Per quanto riviste al ribasso, le stime di Bankitalia risultano superiori a quelle diffuse due giorni fa dal Fondo Monetario Internazionale, che ha invece messo in conto per il 2023 un Pil in calo dello 0,3%.