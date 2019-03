Bankitalia: cosa c’è dietro l’addio di Salvatore Rossi

Un fulmine a ciel sereno l’addio di Salvatore Rossi al suo doppio ruolo di direttore generale di Bankitalia e di presidente dell’Ivass, l’autorità di vigilanza sul mercato assicurativo. In una lettera inviata ai propri colleghi Rossi ha annunciato la sua indisponibilità ad un secondo mandato. Come tale il suo incarico terminerà il 9 maggio alla scadenza naturale.

Lascio dopo quasi 43 anni di un percorso professionale tutto avvenuto all’interno della Banca e poi anche dell’Ivass. Per assicurare la funzionalità dei due istituti uscirò formalmente solo dopo che sia stato completato l’iter della mia sostituzione e comunque entro il 9 maggio, scadenza naturale del mio mandato. Sono stati anni per me molto belli e pieni, nonostante le difficoltà e le turbolenze attraversate. Mi sono adoperato per far sì che la banca d’Italia mantenesse la sua natura di istituzione al servizio dell’interesse pubblico, ma che cambiasse quando e dove necessario è che l’Ivass compiesse la transizione rispetto all’assetto precedente e si rilanciasse all’esterno”.