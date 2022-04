Bank of Canada alza i tassi, promette più aumenti contro l’inflazione

La Bank of Canada ha alzato i tassi di interesse di mezzo punto percentuale; la più grande mossa degli ultimi due decenni e ha promesso ulteriori aumenti con l’aumento delle aspettative di inflazione, in parte a causa della guerra in Ucraina.

La banca centrale ha alzato il tasso overnight di riferimento all’1% dallo 0,5%. Ha anche affermato che avrebbe ceduto i titoli di Stato accumulati durante la pandemia di COVID-19 di ridurli man mano che maturano, dando inizio a quello che è noto come inasprimento quantitativo.

Entrambe le mosse sono state in linea con le aspettative degli analisti. La Bank of Canada ha aumentato l’ultima volta di 50 punti base i tassi nel maggio del 2000.

“C’è un rischio crescente che le aspettative di un’inflazione elevata possano radicarsi”, ha affermato la Banca centrale. “I tassi di interesse dovranno aumentare ulteriormente”.

Il cambio USD/CAD si è aggirato intorno a 1,2660 , in calo dello 0,1% nella giornata, dopo l’annuncio del tasso.

“Dato il compito arduo in termini di affrontare l’inflazione… alcune azioni molto aggressive erano giustificate”, ha affermato Doug Porter, capo economista di BMO Capital Markets. “Sembra certamente che ci sia una solida possibilità che (la Banca) segua questo aumento con un altro aumento di 50 punti base a giugno”.

La Banca centrale di Ottawa ha alzato la previsione di inflazione per il primo semestre dell’anno appena al di sotto del 6% rispetto al 5% previsto a gennaio. Ha anche aumentato le previsioni per il 2022 al 5,3% dal 4,2%, incolpando l’invasione russa dell’Ucraina per aver aggiunto ai rialzi delle materie prime, i costi energetici e le interruzioni delle catene di approvvigionamento.

L’inflazione ha raggiunto il massimo degli ultimi 30 anni, 5,7% a febbraio, il suo 11° mese consecutivo al di sopra dell’intervallo 1-3% della Bank of Canada. Il mese scorso la Banca ha alzato i tassi per la prima volta in tre anni, portandoli allo 0,5% dal minimo storico dello 0,25%.

Ha anche aggiornato le sue prospettive di crescita, affermando che l’economia sarebbe cresciuta a un tasso annualizzato del 6% nel secondo trimestre, il doppio del primo, trainato dalla spesa dei consumatori.

“Un’ampia serie di misure suggerisce che il rallentamento economico è stato assorbito e che l’economia sta iniziando a funzionare oltre la sua capacità produttiva”, ha affermato il rapporto sulla politica monetaria di aprile.

La Banca aveva segnalato che avrebbe agito “con forza” per contrastare l’inflazione rovente e il governatore Tiff Macklem, il mese scorso, aveva lasciato la porta aperta per un aumento di 50 punti base.