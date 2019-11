Banche: frenano i margini, a rischio 70 mila posti in cinque anni

“Riteniamo che le misure messe in campo dalla BCE per mitigare gli effetti negativi della politica monetaria espansiva (es. tiering dei depositi bancari in BCE) offriranno poco sollievo al sistema bancario italiano.

Il piano inclinato su cui è aggrappato è destinato a subire quindi un altro strappo: in assenza di misure economiche in grado di creare attrito (es. politiche fiscali espansive) il prolungarsi del corrente regime di tassi bassi, quando non negativi, e la stagnazione economica faranno scivolare inerzialmente verso il basso la redditività delle banche, che potranno vedere il loro margine di intermediazione ridursi in media del 10% nei prossimi 5 anni, con punte del 15% per le banche più esposte al business creditizio tradizionale e ai titoli governativi. Questo senza considerare gli impatti sulle commissioni e sui ricavi da trading proprietario”.