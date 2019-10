Banche, Fabi: dallo scoppio della crisi in Italia assunti oltre 20mila under 35

Il colosso britannico Hsbc qualche giorno fa ha annunciato tagli drastici del personale, specie in Europa come ha anticipato il Financial Times. E’ solo l’ultimo istituto in ordine temporale che decide di strutturare il proprio piano di risparmi concentrandosi sulla riduzione del personale.

La situazione in Italia è delineata dalla Fabi, l’organizzazione sindacale autonoma dei bancari italiani che, dalle pagine de Il Corriere della Sera, fa sapere che nel nostro paese dagli anni dello scoppio della grande crisi economica le uscite sì ci sono state ma non c’è mai stato alcun licenziamento, “ma solo pensionamenti e prepensionamenti volontari” e tutti gestiti con il Fondo esuberi e il Fondo per l’occupazione, “conquiste sindacali presenti nel contratto”.

Se in tutta Europa sono stati persi 470 mila posti di lavoro, il 70% dei quali tramite licenziamento, il Fondo per l’occupazione in Italia ha consentito invece, dati alla mano, l’assunzione di 20.550 giovani under 35, “con un rapporto di 1 a 3 rispetto alle uscite: quindi, ricambio generazionale”, sottolinea il sindacato, “e zero licenziamenti”.

Dalla crisi ad oggi si sono registrate circa 65 mila uscite negli istituti italiani e i primi nove gruppi bancari tricolori prevedono nei rispettivi piani industriali già approvati 30.114 esuberi, di questi 16.434 già completati e 13.680 da realizzare nel biennio 2019-2020.

Ma se dal 2012 ad oggi in Italia si sono contate 30 mila uscite dal lavoro, sono stati anche assunti 20 mila giovani. Come scrive il CorSera: