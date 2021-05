Banche: chi fa più consulenza riduce liquidità sui conti correnti

Negli ultimi dieci anni, dal 2010 al 2020, la quota di liquidità presso i conti correnti degli italiani, tra famiglie e imprese, è cresciuta di circa il 3% raggiungendo la cifra di 1.750 miliardi di euro.

Da qui molte le banche che hanno deciso di applicare costi aggiuntivi: Fineco ha annunciato di voler chiudere i depositi sopra i 100mila euro e altri intermediari (Banco BPM, BNL, BPER, MPS, Unicredit) preconizzano iniziative simili.

Liquidità: chi fa più consulenza riduce giacenza sui conti

Una ricerca di Excellence Consulting ha rivelato che la capacità delle banche Reti di consulenti finanziari (Fideuram, Mediolanum, Fineco, Banca Generali, Allianz Bank etc.) di fare consulenza ai clienti sulla gestione della loro ricchezza finanziaria, con conseguente allocazione del patrimonio verso i prodotti di risparmio gestito, ha consentito loro di arginare l’incremento della liquidità.

Così nel 2020 per le Reti di consulenti finanziari la percentuale di quest’ultima rispetto alla ricchezza gestita dei clienti è stata nell’ordine del 16% contro il 38% per il resto del sistema bancario (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, MPS, BPER etc.).

L’incremento, tuttavia, afferma l’indagine di Excellence Consulting ha riguardato tutti i player del mercato: dal 2010 al 2020 per le Reti l’indicatore è salito dal 11% al 16%, mentre per le banche dal 32% a circa il 38%.

Anche all’interno delle Reti, la situazione non è omogenea. Guardando al 2020, a ottenere le performance migliori in termini di quota di liquidità rispetto al totale del patrimonio dei clienti sono state: Azimut (4%), Deutsche Bank (8%), Allianz Bank (9%), Banca Generali (13%), Banca Euromobiliare (13%) e Fideuram (15%). Hanno un peso della liquidità più significativo: CheBanca (35%), Wibida (28%), Fineco (27%), Mediolanum (24%).