Banche centrali, raffica di meeting. Si parte domani con la Fed. Cosa aspettarsi

Mercati alla prova delle banche centrali, che tornano protagoniste del calendario economico della settimana. Si parte dalla Fed, che si riunirà oggi e domani. I rialzi dell’inflazione spingono a guardare con interesse questi appuntamenti.

Nonostante i recenti rialzi dei rendimenti sui Treasury, gli analisti si aspettano la banca centrale Usa mantenga i tassi di interesse vicini allo zero e si impegni a continuare i suoi acquisti di asset al ritmo attuale.

Come ricordano gli analisti di Mps Capital Services, in una nota, il governatore della banca centrale Usa, Jerome Powell, si trova di fronte ad un sentiero molto stretto, tra il lasciare che i tassi salgano indisturbati rischiando di dover correre più in avanti ai ripari se il focolaio inflazionistico non si spegnerà o fare il pompiere richiamando il ruolo della banca centrale nel dover assicurare la stabilità finanziaria.

Secondo le ultime dichiarazione, la prima sembra la scelta più probabile. La Fed inoltre pubblicherà le nuove stime su crescita ed inflazione e la nuova “nuvola dei tassi” (i c.d. “Dots”, le proiezioni sui tassi dei membri Fed), che l’ultima volta indicava tassi fermi fino a tutto il 2023, mentre il mercato sconta un rialzo nel 2022 e 2 rialzi e mezzo nel 2023.

Banche centrali, non solo Fed. Cosa aspettarsi da BoE e BoJ

Ma la Federal Reserve, sarà solo una delle banche centrali che si riuniranno nei prossimi giorni. Fari anche sulla Banca d’Inghilterra, la cui riunione è fissata per giovedì, che potrebbe avere una posizione simile a quella della banca centrale Usa. Mentre la Banca del Giappone (venerdì) presenterà una revisione della sua politica monetaria, forse modificando i programmi di stimolo e reiterando la sua capacità di tagliare ulteriormente i tassi.

Non dovrebbero esserci annunci di cambiamento delle politiche monetarie da parte di Norvegia (giovedì), Egitto e Russia (venerdì), anche se alcuni osservatori sostengono che le banche centrali di questi Paesi potrebbero passare a una posizione più aggressiva, così come fatto settimana scorsa dalla BCE. Brasile (mercoledì); e Turchia (giovedì) potrebbero invece annunciare i primi aumenti dei tassi del 2021.