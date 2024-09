Bancari: a settembre busta paga più pesante. Tutti gli aumenti

Busta paga più pesante a settembre per 260.000 bancari del credito ordinario, rappresentati dall’Abi e dai sindacati (Fabi, First, Fisac, Uilca, Unisin). Come ricorda la Fabi, la Federazione autonoma dei bancari italiani, questi riceveranno un aumento salariale grazie alla seconda tranche dell’accordo siglato nel loro ultimo contratto collettivo.

Bancari: ecco di quanto sarà l’aumento a settembre

In 9 mesi dalla firma del contratto nazionale i bancari ottengono l’80% dell’aumento medio a regime di 435 euro. Nel dettaglio l’aumento di settembre è complessivamente di 435 euro medi mensili, suddiviso in più fasi.

Prima 250 euro, pari al 57,5% del totale di 435 euro, corrisposti in dicembre, mentre dal primo settembre scattano ulteriori 100 euro, pari al 23%, che i lavoratori riceveranno nella busta paga del prossimo mese. Poi rimarranno da corrispondere due tranche:

una di 50 euro, pari all’11,5%, a giugno del 2025

l’ultima di 35 euro, pari all’8%, a marzo del 2026.

Secondo una proiezione della Fabi, lo stipendio del quadro direttivo di quarto livello (QD4) in settembre sale a 5.045,85 euro, a cui si aggiungono 95,31 euro di scatti di anzianità e 14,30 euro come importo ex ristrutturazione tabellare. Questi ultimi due importi sono i medesimi anche per il QD3 che avrà 4.297,64 euro alla voce stipendio. Per i livelli successivi, fino ad arrivare alla terza area professionale primo livello, gli aumenti sugli scatti di anzianità saranno di 41,55 euro, mentre l’importo ex ristrutturazione tabellare sarà di 7,99 euro. Lo stipendio invece diventerà di 3.871,28 euro per il QD2, 3.653,43 euro per il QD1.

Nelle aree professionali per la terza area sarà di 3.256,90 euro al 4′ livello, 2.986,15 euro al 3′ livello, 2.821,13 euro al 2° livello e 2.676,62 euro al 1° livello. Nell’area unificata (ossia la ex prima e seconda area professionale) sarà di 2.420 euro, a cui si aggiungono 29,07 euro per gli scatti di anzianità e 5,59 euro come importo ex ristrutturazione tabellare. Anche per i 36.500 bancari delle Bcc settembre porterà un importante aumento di stipendio.

La tabella con gli aumenti

La First Cisl ha realizzato una tabella ad hoc con tutti gli aumenti in vigore da settembre 2024 che riportiamo di seguito.

Le altre novità per i bancari

Tra le altre novità previste si segnala: