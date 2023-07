Banca Mediolanum, primo semestre positivo: raccolta netta sfiora i 5 miliardi

Un primo semestre positivo e perfettamente in linea con gli obiettivi, è questo il quadro che emerge dai risultati commerciali comunicati oggi da Banca Mediolanum. La raccolta netta totale si è attestata a 4,7 miliardi di euro, facendo segnare un aumento dell’8% sul 2022. Vediamo tutto nell’analisi.

I risultati integrali

In particolare, Mediolanum a giugno ha riportato volumi commerciali di gruppo per 740 milioni di euro, con una raccolta totale netta di 447 milioni di euro nel mese. La raccolta netta del primo semestre è invece come dicevamo di 4,7 miliardi, in rialzo dell’8% anno su anno e “perfettamente in linea con l’obiettivo”, come si legge nella nota ufficiale del Gruppo. A maggio 2023 la raccolta netta era stata di 403 milioni e di 539 milioni a giugno 2022

