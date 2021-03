Cos’è Conto Selfy? Tutti i vantaggi e l’offerta di marzo

Cos’è Conto Selfy? Tutti i vantaggi e la promo di marzo: in offerta 100GB al mese con TIM per 12 mesi

Cos’è Conto Selfy? Conto Selfy è il nuovo conto online di Banca Mediolanum con la quale è possibile gestire tutte le operazioni bancarie digitalmente. Solo fino al 31 marzo 2021, per tutti coloro che apriranno Conto Selfy, Banca Mediolanum ha pensato a un’offerta esclusiva in collaborazione con TIM: 100 GB al mese per 12 mesi e il router TIM in regalo.

Tutti i clienti che apriranno Conto Selfy entro il 31 marzo 2021, accreditando lo stipendio entro tre mesi, potranno infatti navigare con TIM a 100 GB al mese per un anno e riceveranno in regalo il router TIM con schermo LCD a colori, compatibile con tutti i dispositivi e in grado di collegare tramite Wi-Fi fino a 10 devices.

Scopriamo assieme cos’è Conto Selfy, come funziona e quali sono i vantaggi

Scopriamo assieme cos’è Conto Selfy, a chi si rivolge e come funziona. Conto Selfy è pensato soprattutto per i più giovani, come si intuisce dal nome, il conto infatti è attivabile in poche e semplici mosse tramite il sito di Banca Mediolanum e tutte le operazioni sono gestibili attraverso il sito o l’app Mediolanum.

Con l’app Mediolanum è possibile controllare Conto Selfy in qualsiasi momento, direttamente dal proprio smartphone. Si possono visualizzare i movimenti del conto e delle carte e disporre pagamenti di bollettini e F24 oltre a bonifici istantanei. Richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online.

Che cosa puoi fare con Conto Selfy?

Con Conto Selfy puoi gestire a tutto tondo il tuo conto e le principali operatività bancarie sono gratuite: Bonifici SEPA gratuiti, prelievi di contante da qualunque sportello ATM in Italia e Area Euro oltre alla possibilità di utilizzo degli sportelli convenzionati del Gruppo Intesa SanPaolo e Poste Italiane per i versamenti o prelievi di contante e assegni.

Tutti i servizi di Conto Selfy:

SelfyCredit Instant, il servizio con la quale è possibile richiedere prestiti personali fino a 15.000€, in tempo reale 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

BANCOMAT Pay® e Plick con la quale inviare e ricevere denaro in tempo reale e in totale sicurezza.

Shop ForYou, il prestito di Banca Mediolanum finalizzato all’acquisto di uno dei prodotti disponibili a catalogo sull’app Mediolanum.

Investimenti, Conto Selfy mette a disposizione numerosi fondi gestibili direttamente sull’app Mediolanum. Dal proprio smartphone si potrà operare e vedere l’andamento dei propri investimenti, il dettaglio e i redimenti.

Trading online, puoi accedere e operare sui principali mercati mondiali in tempo reale, da smartphone e su pc. Azioni, warrant, ETF, fondi aperti e titoli di stato, con la massima profondità di informazioni in push, book a 5 livelli e ordini condizionati.

Quanto costa Conto Selfy?

Per il primo anno Conto Selfy ha un canone pari a zero e carta di debito gratuita. Per gli under 30 il canone è azzerato fino al compimento dei trent’anni. Dal secondo anno il canone avrà un costo di 3,75 euro mensili, con addebito trimestrale.

I clienti Conto Selfy riceveranno gratuitamente la carta di debito contactless realizzata in PLA, materiale ecologico ottenuto da mais non alimentare, utilizzabile per gli acquisti online associandola ai principali servizi di mobile payment.