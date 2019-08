Banca Generali: raccolta netta totale tocca 314 milioni a luglio

Raccolta netta a 314 milioni di euro a luglio per Banca Generali che porta così il dato cumulato da inizio anno a 3,15 miliardi di euro. Il mese scorso, si legge nella nota, si è distinto per la netta accelerazione della domanda di soluzioni gestite e più in generale per il grande successo di tutte le più recenti iniziative lanciate dalla Banca.

Nel dettaglio nell’ambito dei prodotti di risparmio amministrato, le nuove emissioni di certificates (€42 milioni, €247 milioni da inizio anno) e le nuove cartolarizzazioni (€55 milioni, €381 milioni da inizio anno) sono risultate in costante sviluppo con grande riscontro positivo da parte della clientela. La consulenza evoluta (Advisory) ha raggiunto i €4,3 miliardi di controvalore con un progresso di €300 milioni nel mese e di €2,0 miliardi da inizio anno.

L’innovativa SICAV LUX IM inoltre, sottolinea Banca Generali, ha confermato i forti tassi di crescita dei mesi precedenti con oltre €262 milioni di raccolta netta che porta il totale da inizio anno a €1,3 miliardi. Le soluzioni assicurative si sono confermate molto richieste sia nella formula di RAMO I (€87 milioni nel mese, €862 milioni da inizio anno), sia nel contenitore assicurativo BG Stile Libero (€46 milioni nel mese, €222 milioni da inizio anno).