Banca Generali alza velo su piano triennale: raccolta cumulata fino a 22 miliardi nel 2024

Un flusso cumulato di raccolta netta compreso tra i 18-22 miliardi, che per la quota più rilevante, circa i due terzi del totale (13-16 miliardi) sarà generata in modo organico dalla rete esistente tramite incremento dello share of wallet e acquisizione di nuova clientela.

È uno degli obiettivi del piano triennale 2022-2024 di Banca Generali, che ‘su queste basi, le masse gestite e amministrate per conto della clientela a fine 2024 vengono stimate in un range di 105-110 miliardi’.

Il dato non tiene conto di eventuali operazioni di crescita esterna e include una performance di mercato prudenziale pari a circa l’1% all’anno nell’arco di piano. Si stima un’incidenza delle soluzioni gestite, pari al 52% del totale a fine 2021, in un range compreso tra il 52% e il 56% al 2024 trainato in particolare dai fondi di casa e dai wrapper assicurativi. Le masse riferite ai contratti di consulenza evoluta, pari all’8,5% delle masse totali a fine 2021, sono attese in crescita in un range compreso tra l’8,5%-10,5% al 2024.

Nell’arco del piano, la società ha comunicato che intende distribuire dividendi secondo una cash view in crescita costante, puntando a ridurre la volatilità attraverso una maggiore flessibilità del payout. A questo scopo, la politica dei dividendi futura è stata fissata con precisi criteri: il payout degli utili sarà del 70-80% sulla quota di utili ricorrenti e del 50-100% sulla quota di utili variabili. Il meccanismo di pagamento dei dividendi è stato inoltre suddiviso in due tranche: la prima dell’anno nel secondo trimestre, la seconda nel primo trimestre riferita all’anno successivo. ‘Su queste basi e alla luce delle previsioni di utili, che attende di poter distribuire 7,5-8,5 euro per azione di dividendi cumulati nel periodo 2022-2025, di cui 2,55 già annunciati.

Banca Generali: crescita futura su tre pilastri

Sul fronte redditività, l’obiettivo di Banca Generali è generare una crescita media ponderata (CAGR) degli utili ricorrenti pari al 10-15% nell’arco di piano 2022-2024. Questa previsione si basa su una crescita media ponderata 2022-2024 delle commissioni ricorrenti del 7-10% in un contesto di marginalità non inferiore ai livelli medi del 2021.