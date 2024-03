Nel mese di febbraio Banca Generali ha realizzato una raccolta netta di €726 milioni (+64% a/a), in netta crescita sia per volumi, sia per qualità della sua composizione. La raccolta netta totale da inizio anno si è attestata a €1.049 milioni (+22% a/a). A comunicarlo è il gruppo stesso con una nota ufficiale.

La crescita della raccolta

Alla base del forte risultato si registra il deciso balzo in avanti della raccolta in prodotti e servizi di investimento (Assets under Investment), di riflesso alla crescente domanda di riqualificazione del risparmio da parte delle famiglie. I flussi in questa categoria sono stati pari a €404 milioni nel mese (€503 milioni da inizio anno), rispetto ai €29 milioni del corrispondente mese dello scorso anno.

I numeri nel dettaglio

La crescita è stata ben distribuita tra tutte le linee di prodotto a conferma di una efficace diversificazione dell’offerta. I contenitori finanziari hanno ribadito il trend di crescita strutturale in virtù della loro offerta su misura. I prodotti assicurativi hanno confermato la ripresa avviata nei mesi scorsi con una raccolta netta positiva per €40 milioni nel mese contro deflussi per €321 milioni nel corrispondente mese dello scorso anno. Infine, i nuovi flussi in consulenza si sono attestati a €223 milioni (€328 milioni da inizio anno), intercettando la forte richiesta di advisory professionale specializzata sui portafogli in amministrato. Da evidenziare il risultato complessivo di risparmio gestito ed assicurativo del Gruppo a +€243m (+€287 milioni da inizio anno), mentre l’offerta di terzi chiude a -€62 milioni (-€112 milioni da inizio anno). I flussi negli “Altri Attivi” sono stati pari a €322 milioni nel mese (€546 milioni da inizio anno), con una riduzione rispetto all’inizio del 2023 grazie ad una riduzione relativa dei conti amministrati e ad una stabilizzazione dei depositi.