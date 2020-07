Banca Generali a quota 200 nella sostenibilità

Ci sono 642 milioni di kg di anidride carbonica e 178 miliardi di litri d’acqua risparmiati. Ma anche 39mila pazienti curati, 960mila pasti biologici distribuiti ai bisognosi e un forte aumento della lotta al lavoro minorile. Sono solo alcuni dei risultati messi a segno da Banca Generali attraverso il proprio programma di investimenti sostenibili.

Lanciato in collaborazione con MainStreet Parners nel 2019, il programma Esg di Banca Generali punta ad inserire la sostenibilità nei portafogli della clientela italiana attraverso un algoritmo che associa le soluzioni di investimento agli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu (SDGs), quantificandone anche l’impatto concreto.

A un anno e mezzo dal lancio, i numeri presentati dalla Banca guidata da Gian Maria Mossa sono già da record come conferma il Vice Direttore Generale, Andrea Ragaini, a WSI: “I numeri dimostrano come la sostenibilità negli investimenti non sia una trovata marketing ma una scelta consapevole ben precisa che coniuga i benefici per il portafogli a quelli per la comunità in cui viviamo.

La pandemia e il conseguente crollo dei mercati di inizio marzo hanno inoltre dimostrato come le soluzioni di investimento Esg abbiano un maggior grado di resistenza agli scossoni dei mercati. Siamo convinti che la strada tracciata sia quella giusta e siamo intenzionati a proseguirla con forza”.