Banca Consulia cambia nome in Finint Private Bank

Banca Consulia cambia nome: ora si chiama Finint Private Bank. L’obiettivo del rebranding – si legge in una nota – prende le mosse da un progetto di revisione del posizionamento di comunicazione del Gruppo Banca Finint. E’ stato quindi scelto di adottare per l’unità di business in seno al gruppo dedicata al private banking e al wealth management il brand name Finint Private Bank – a segnare in maniera distinta l’appartenenza al mondo Finint, grazie anche a pittogramma, loghi e colori comuni agli altri brand del gruppo e, al contempo, a indicare lo scopo al quale la banca è dedicata e il tipo di servizio/business che è in grado di offrire. Tale modello consentirà anche di massimizzare l’effetto degli investimenti in comunicazione che potranno essere concentrati su di un unico brand. Per Enrico Marchi, presidente del Gruppo Banca Finint:

“Con il rebrandig di Banca Consulia procediamo nel consolidamento di una realtà in grado di servire a tutto tondo la clientela imprenditoriale. Con questa soluzione sanciamo la nostra identità ‘One Group’: Finint da oggi sarà l’elemento che accomunerà tutte le legal entity che ne fanno parte Banca Finint, Finint Investments sgr, Finint Revalue e Finint Private Bank, ciascuna con la propria missione espressa nel brand name.”

Paolo Possamai, direttore alle relazioni esterne e ai rapporti istituzionali del Gruppo Banca Finint, ha aggiunto:

“Siamo orgogliosi di poter estendere il brand Finint anche a uno dei nostri più recenti nuovi ingressi nel Gruppo, ovvero Banca Consulia. Crediamo che l’utilizzo del marchio Finint Private Bank possa portare benefici in logica di comunicazione e marketing, in quanto in grado di ottimizzare gli investimenti finalizzati alla crescita del brand in termini di riconoscibilità e reputazione.”

Chi è Banca Finint

Banca Finint è una tra le più attive investment bank operanti nel mercato italiano del corporate & investment banking, della finanza strutturata e dell’asset management. Nata a fine 2014, è il punto di arrivo di oltre 40 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale, fondato nel 1980 da Enrico Marchi e altri soci, nel settore finanziario.

Nel 2016 si è costituito il Gruppo Banca Finint, con Banca Finint nel ruolo di capogruppo. Banca Finint è specializzata in attività prevalentemente legate al debt capital market (minibond e specialized lending) e alla strutturazione e gestione di operazioni di cartolarizzazione, covered bond e finanza strutturata, nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria e nella realizzazione di operazioni di basket bond sostenendo le imprese e l’economia reale dei territori in cui opera.

Del Gruppo bancario fa parte Finint Investments sgr, la società di gestione del risparmio attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori, nazionali e internazionali e attiva, fra gli altri, nella gestione di fondi a supporto dell’economia reale (fondi di minibond), del fabbisogno abitativo della popolazione (social e student housing) e della green economy (fondi energia). Il gruppo ha sede a Conegliano (Treviso) e uffici a Milano, Roma e Trento, impiegando circa 350 persone.