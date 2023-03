Il Bitcoin è in pieno rally rialzista, con un aumento del 40% in soli dieci giorni e un massimo di nove mesi sopra i 28 mila dollari. La recente crisi del sistema bancario negli Stati Uniti ha messo in luce i limiti del sistema bancario tradizionale e rafforzato l’opportunità di investire in Bitcoin.

Secondo l’analisi di Matrixport, gli investitori americani stanno guidando la domanda di rifugio sicuro per la criptovaluta. Markus Thielen, capo della ricerca e strategia di Matrixport, ha spiegato:

“Il 31% del rally è stato guidato durante l’orario di negoziazione degli Stati Uniti e questo è un indicatore del fatto che gli americani stanno acquistando Bitcoin ampiamente”.

Il Bitcoin è disponibile per il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il mondo, ma l’azione dei prezzi varia durante ogni ciclo di 24 ore a seconda del flusso di notizie e dei rilasci di dati macroeconomici. L’attuale flusso di notizie è stato dominato dai problemi del settore bancario negli Stati Uniti e dal conseguente riprezzamento delle aspettative sui tassi di interesse al ribasso, il che spiega la performance positiva di Bitcoin durante l’orario di negoziazione negli Stati Uniti.

Secondo Matrixport, le ore americane sono state una delle principali fonti di pressione rialzista dall’inizio dell’anno. “Il Bitcoin (BTC) è cresciuto del 66% dall’inizio dell’anno e durante l’orario di negoziazione negli Stati Uniti ha registrato un rialzo del 47%, mentre la criptovaluta è aumentata solo del +16% durante l’orario di negoziazione in Asia. Il Bitcoin invece durante il trading europeo è salito solo del 3%”, ha detto Thielen.

Analisi tecnica del Bitcoin

La grande domanda che attualmente si pone è: quali saranno le decisioni in merito ai tassi di interesse? Secondo il capo economista di Goldman Sachs, David Mericle, la Fed potrebbe sospendere gli aumenti dei tassi di interesse a causa dello stress attuale del sistema bancario. “Nonostante gli sforzi aggressivi dei politici per sostenere il sistema finanziario, i mercati non sembrano del tutto convinti dell’efficacia delle misure adottate per le banche a piccole e medie dimensioni”, ha affermato Mericle. “Riteniamo che la Fed condivida la nostra opinione in merito alla preoccupazione immediata legata allo stress attuale del sistema bancario”.

Tuttavia, il co-fondatore di Delphi Digital, Tom Shaughnessy, ritiene che il mercato stia emettendo segnali contrastanti. Sebbene molti credano che la decisione della Fed di sospendere gli aumenti dei tassi possa essere un segnale rialzista per il Bitcoin, la realtà potrebbe essere molto diversa.

“In passato, quando la Fed ha smesso di alzare i tassi o ha cambiato rotta, il mercato ha spesso risposto vendendo”, ha dichiarato Shaughnessy. “Ritengo che il rally sia meno dovuto alla pausa della Fed e più alle pressioni o ai surplus di liquidità”.

In questo senso, i dati di CryptoQuant potrebbero confermare l’opinione di Shaughnessy. Infatti, il loro indicatore del rapporto di profitto in uscita rettificato, che tiene traccia della redditività degli HODLer, indica che un numero crescente di investitori sta vendendo con profitto. Questo potrebbe suggerire che il mercato sia vicino al suo massimo durante un periodo rialzista.