Azimut: raccolta netta a settembre di € 1,2 miliardi

A settembre il Gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta di € 1,2 miliardi, di cui oltre € 1 miliardo (82%) è stato indirizzato verso soluzioni gestite. La raccolta netta totale da inizio anno ammonta così a € 12,5 miliardi.

Azimut: raccolta netta a 1,2 miliardi di euro

Le masse totali comprensive del risparmio amministrato hanno raggiunto un nuovo record di € 106,1 miliardi a fine settembre, di cui € 65,8 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Gabriele Blei, CEO del Gruppo, ha commentato:

“La raccolta particolarmente robusta di settembre, con oltre 1 miliardo di euro indirizzato verso soluzioni gestite su un totale di 1,2 miliardi di euro, conferma ancora una volta i punti di forza del nostro modello di business diversificato e della nostra presenza in 18 paesi. In Italia, abbiamo registrato una forte crescita organica nelle soluzioni d’investimento nei mercati pubblici e privati e, allo stesso tempo, proseguiamo nel progetto di spin-off della rete, con la possibilità per i consulenti finanziari di raccogliere depositi a partire dai primi giorni di questo mese. A livello internazionale, continua la crescita in Brasile e negli Stati Uniti, mentre il reclutamento di consulenti e banker ha generato un’importante raccolta netta a Monaco e Singapore. A settembre, inoltre, abbiamo annunciato una partnership strategica con Oaktree per accelerare l’espansione del nostro business in Australia. Grazie alla robusta performance degli investimenti per i nostri clienti e all’attività della nostra rete globale di consulenti, abbiamo raggiunto il massimo storico di oltre 106 miliardi di euro di masse totali. Guardando ai prossimi mesi, continuiamo a eseguire i nostri piani strategici, con uno slancio che ci posiziona al meglio per sfruttare le opportunità di crescita futura e creare valore a lungo termine per i nostri clienti e azionisti.”

Azimut: partnership con Oaktree per espansione in Australia

Il Gruppo Azimut ha annunciato una partnership strategica con Oaktree Capital Management L.P. per sostenere la crescita della sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory (AZ NGA). Oaktree investirà 240 milioni di dollari australiani per acquisire una partecipazione nella rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA, che viene così valutata complessivamente 690 milioni di dollari australiani.

Azimut manterrà una quota a lungo termine di almeno il 25%, dimostrando la fiducia nel potenziale futuro di AZ NGA. La collaborazione tra Azimut e Oaktree mira a potenziare le operazioni di acquisizione e consolidamento di AZ NGA, rafforzando il suo ruolo come partner di riferimento per le società di consulenza finanziaria in Australia. L’obiettivo è quello di trasformare AZ NGA in una “super firm” attraverso acquisizioni e fusioni, creando un Centro di Eccellenza nazionale per i servizi aziendali e sviluppando una società di consulenza di rilevanza nazionale.

La partnership con Oaktree offrirà ad AZ NGA non solo capitale per sostenere i piani a breve e medio termine, ma anche accesso alle competenze manageriali e alle risorse globali di Oaktree, facilitando la crescita e il consolidamento del business in Australia.

