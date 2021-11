Azimut, a ottobre raccolta a 1,2 miliardi: superati i 16 miliardi nel 2021

I consulenti finanziari del Gruppo Azimut hanno conseguito nel mese di ottobre 2021 una raccolta netta positiva per € 1,2 miliardi, raggiungendo così € 16,4 miliardi da inizio anno (€ 9,5 miliardi al netto del consolidamento di Sanctuary Wealth).

Il dato di raccolta nel mese di ottobre ha beneficiato del consolidamento delle recenti acquisizioni di RI Newcastle e Lower Hunter in Australia, che entra a far parte di AZ NGA, per un totale di circa € 164 milioni nella componente amministrata.

A fine ottobre il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato del gruppo Azimut si attesta a € 80,6 miliardi, di cui € 53,0 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.