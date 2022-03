Auto usate, torna a crescere interesse. I modelli preferiti dagli italiani

Torna a crescere l’interesse degli italiani nei confronti delle auto usate. Complice i disagi causati dalla mancanza di materie prime e dalla conseguente riduzione dell’offerta di veicoli nuovi, l’usato è visto sempre più come alternativa per ovviare ai disagi dovuti ai lunghi tempi di consegna. Lo dimostra l’aumento delle ricerche online registrato nei primi due mesi dell’anno su Subito.it, tra i principali operatori negli annunci per vendite e acquisti online.

“Dopo un 2021 caratterizzato dalla forte riduzione dell’offerta sia di veicoli nuovi che di veicoli usati, stiamo finalmente riscontrando segnali di ripresa anche da questo punto di vista” afferma Andrea Volonté, Sales Director di Subito. “Mentre l’interesse degli utenti ha sempre tenuto in questi due anni”

In un contesto in cui l’auto usata torna ad essere al centro dei desideri, Subito ha analizzato le ricerche in piattaforma, con l’obiettivo di capire cosa vogliono e come cambiano gli interessi di acquisto. Questa la fotografia che emerge da 753 milioni di ricerche fatte nel 2021 nella categoria Auto.

Le auto più cercate

Il podio della classifica delle auto più cercate rimane invariato rispetto all’anno precedente e vede Volkswagen Golf in prima posizione. La celebre berlina della casa automobilista tedesca è diventata nel tempo un’icona grazie alla pulizia delle sue linee senza tempo e alla capacità di evolversi senza tradire la sua essenza grintosa e di carattere. A seguire, Fiat Panda e Fiat 500, espressioni del design automobilistico Made in Italy famoso in tutto il mondo.

Brand più amati

BMW, Mercedes e AUDI: sono ancora una volta i premium brand tedeschi quelli preferiti dagli italiani. Al quarto posto ulteriore conferma per MINI, altro brand premium, mentre FIAT avanza di ben 2 posizioni e raggiunge il 5° posto, facendo cambio con JEEP che scende di una posizione. Porsche perde una posizione fermandosi al 7° posto, mentre Ford ne guadagna una rispetto al 2020. Una discesa per il marchio Abarth al 9° posto ed una conferma, invece, per la giapponese Toyota al 10°.

Le parole più cercate

Tra le parole generiche più cercate del 2021 nella categoria Auto si conferma al primo posto la passione degli italiani per la trazione integrale 4×4. Confermato anche il secondo posto per le vetture per neopatentati, in grado di rispondere specificatamente a requisiti per chi si appresta a guidare la sua prima auto. Ritroviamo il GPL al terzo posto, tutt’oggi la più diffusa tra le alternative al carburante per ridurre i costi di consumo.

Auto d’Epoca: resta la passione, cambiano i modelli

Nel segmento delle auto d’epoca, nel 2021 si registrano, infatti, grandi cambiamenti in top 10 dove svetta guadagnando ben 3 posizioni la FIAT 124, amatissima berlina famigliare che dal 1966 al 1974 è stata la macchina che ha accompagnato le famiglie italiane durante il boom economico.

Scorrendo la classifica troviamo altri due tesori della storia automobilistica italiana: al secondo posto la FIAT 500 (il modello storico ovviamente) seguita al terzo posto dall‘Alfetta, la berlina sportiva prodotta tra il 1972 e il 1984, protagonista di tanti film polizieschi, che guadagna due posizioni scalzando il Maggiolone che ritroviamo al quarto posto.

Proseguendo in classifica recuperano una posizione rispetto al 2020 e si posizionano in top 10: Alfa Romeo Duetto al 5°, Fiat Topolino al 6° e Lancia Beta al 7° posto. Tra le novità Alfa Giulietta che entra di diritto in classifica con ben tre posizioni in più rispetto all’anno passato, auto che ha fatto innamorare gli italiani dal 1955. Stabili al 9° e 10° posto la Mini e la Lancia Flavia.