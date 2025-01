Auto, prezzo medio in Italia schizza a 30.000 euro, + 43% rispetto a prima del Covid

Auto sempre più care in Italia. Secondo il Centro Studi Fleet&Mobility il prezzo medio di un’auto venduta nel 2024 nel nostro Paese si è attestato a 30.000 euro. Prima del Covid, nel 2019, il costo medio era di 21.000 euro. In cinque anni i prezzi medi sono quindi cresciuti di ben il 43%.

Nonostante l’aumento dei prezzi, lo scorso anno le famiglie e le imprese italiane hanno speso oltre 47 miliardi di euro per immatricolare nuove vetture, un importo mai registrato prima in Italia, nonostante i volumi risultino in flessione del 21% a 1.576.000 unità rispetto alle 1.916.320 auto vendute prima della pandemia.

Il boom, spiega il Centro Studi Fleet&Mobility, è quindi attribuibile all’aumento dei listini e in parte ai maggiori acquisti dei privati di modelli di fascia alta: la flessione del noleggio a lungo termine, solo in parte compensato da più km 0 e maggiori acquisti del rent-a-car, ha fatto mancare immatricolazioni accompagnate da sconti molto forti, con mix spostato sui segmenti medio-alti. Per il direttore Pier Luigi Del Viscovo, gli italiani non hanno mai destinato così tanti soldi all’acquisto di auto nuove.

Le auto più vendute in Italia nel 2024

Indipendentemente dal tipo di motorizzazione le auto più vendute nel nostro Paese lo scorso anno sono state soprattutto modelli economici e tra questi spicca l’assenza di modelli di produttori tedeschi. Ecco la classifica delle 10 auto più vendute nel 2024 in Italia:

1. Fiat Panda, 99.871 unità

2. Dacia Sandero, 60.380

3. Jeep Avenger, 41.184

4. Citroen C3, 38.591

5. Toyota Yaris Cross, 36.942

6. Renault Clio, 35.809

7. Peugeot 208, 32.488

8. Toyota Yaris, 32.294

9. Lancia Ypsilon, 32.167

10. Renault Captur, 31.901