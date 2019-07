Auto più affidabili? Questa volta l’Italia supera la Germania

Quali nazioni hanno le auto più affidabili? Si crede spesso che la Germania sia predominante in tutto ma in realtà questa volta a soffiare il primo posto sulle auto più affidabili alla prima economia della zona euro è l’Italia.

A dirlo una ricerca di ECU testing ECU testing, azienda specializzata nel settore del ricondizionamento dell’ECU (centralina elettronica) per il settore dei ricambi automobilistici, che arriva a sfatare il mito per cui le automobili tedesche siano superiori in termini di performance e durabilità rispetto a quelle italiane. I dati usati per l’indagine, durata sei mesi di lavoro, dal 16 gennaio 2019 al 16 giugno 2019, si riferiscono a tutte le parti aggiustate in automobili di 4 principali paesi produttori: Francia, Italia, Germania e Giappone. I dati includono il numero di occorrenze di guasti, il marchio automobilistico correlato, il paese di origine del marchio automobilistico e il paese di origine della parte difettosa. I risultati, dice la ricerca, sono stati decisamente sorprendenti, soprattutto se paragonati all’opinione pubblica sulle auto tedesche.

Le auto italiane presentano 48 danni ogni 100.000 veicoli, mentre le tedesche ne presentano 53. Questo significa che le auto italiane sono dell’11% più affidabili delle auto provenienti dalla Germania. Ma soprattutto significa che tra le 4 nazioni, le auto tedesche sono le meno affidabili di tutte, dice la ricerca. Francesi e giapponesi invece sono entrambe meglio delle altre due concorrenti. Le auto francesi hanno 25 danni per 100.000 veicoli, e le giapponesi solo 17, mettendole al primo posto nella classifica delle auto con meno difetti.

Le parti difettose anche in altre auto vengono dalla Germania

Da dove vengono le parti più difettose? Ben il 75% delle parti meccaniche o elettriche aggiustate da ECU testing vengono dalla Germania il che, dice la ricerca, indica che le auto tedesche sono molto meno affidabili di quelle di altri paesi d’Europa. Si posiziona terzo il Giappone con l’8% di parti danneggiate. Questo round però lo vince la Francia, con solo il 2% di parti difettose. Le auto più affidabili da comprare? Toyota con solo 5 errori per 100.000 veicoli, Renault con 16 e Honda con 20.