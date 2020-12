Auto elettriche: entro il 2040 saranno più della metà

Entro il 2040, più di metà delle auto sarà a trazione elettrica considerando che il mercato continua a crescere rapidamente. Secondo un recente sondaggio realizzato da Bain & Company, i consumatori sono sempre più propensi ad acquistare auto elettriche, ma le case automobilistiche continuano a perdere denaro per produrle e venderle.

Nonostante questo, la spinta globale verso i veicoli elettrici – sostenuta dagli incentivi e dalle politiche nazionali – è forte ed entro il 2025, circa il 12% di tutte le nuove auto vendute nel mondo sarà completamente elettrico.

Entro il 2040 poi, questa cifra sarà superiore al 50%. La batteria è una componente chiave dal punto di vista dei costi – per le case produttrici – e rappresenta il 30% dei costi di produzione.

Secondo Bain & Company grazie alle migliorie tecnologiche e all’ottimizzazione della produzione in scala, i costi delle batterie passeranno da 124 dollari per chilowattora a 100 dollari per chilowattora entro il 2025, con un calo del 19,4%.

Il mercato delle auto elettriche in Italia

E in Italia? Il nostro paese “mostra caratteristiche strutturali alquanto diverse rispetto agli altri Paesi europei” afferma Gianluca Di Loreto, Partner di Bain & Company.