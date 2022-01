Australian open: il montepremi 2022. Quanto ha guadagnato finora Berrettini

Per la classifica, ma anche per il portafoglio: vincere agli Australian Open di tennis significa infatti incrementare decisamente il proprio conto in banca. Il vincitore dell’edizione 2022, quella che si sta disputando a Melbourne, intascherà oltre due milioni di dollari Usa. Chi perderà invece la finale e avrà modo di consolarsi con un premio da 1, 400 milioni di dollari.

Australian Open, il montepremi

Complessivamente, quest’anno il montepremi degli Australian Open è di oltre 53,5 milioni di dollari, cifra che va divisa tra tutti i partecipanti ai tornei maschili e femminili di singolare e doppio e tra quelli che giocheranno anche il doppio misto.

Rispetto alla scorsa edizione il Prize Money degli Australian Open è aumentato del 4,9%. Al di là delle cifre vertiginose fissate per le prime posizioni in classifica, anche i giocatori che hanno perso al primo turno hanno incassato delle cifre significative.

Il primo turno viene pagato 74,200 dollari, il secondo 110,900 dollari americani. Le cifre ovviamente si alzano e di molto quando si arriva agli ultimi turni: i quarti consentono un premio di 387,920 dollari americani, le semifinali 644,730 dollari. Le stesse cifre sono ovviamente identiche sia a livello maschile che a livello femminile.

Quanto ha incassato finora Matteo Berrettini

Le cifre appena elencate mostrano il tennista italiano Matteo Berrettini con la sua vittoria ai quarti di finale abbia già intascato il corrispondente di 567 mila euro, che possono diventare, ovviamente ancora di più. Se Berrettini, infatti, dovesse arrivare in finale, per lui si prospetta una vincita ancora più succulenta: al secondo classificato andranno in tasca circa 1 milione di euro, a chi vince il torneo, spetta 1,8 milioni di euro circa.

Ecco i premi relativi ai singoli maschile e femminile degli Australian Open 2022: