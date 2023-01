Australian Open 2023, quanto vale il montepremi?

L’Australian Open 2023, che si svolgerà a Melbourne dal 16 al 29 gennaio 2023, avrà un montepremi da record, con un aumento che renderà davvero felici sia i giocatori ATP che WTA con 76,5 milioni di dollari. Il montepremi totale è equamente distribuito tra i due Tour, il che rende questo aumento piuttosto significativo. In merito all’aumento del montepremi, Craig Tiley, attuale presidente degli Australian Open e direttore di “Tennis Australia”, ha commentato:

“È fondamentale per il continuo successo dell’estate tennistica australiana fornire opportunità di gioco forti e rilevanti e garantire che i migliori giocatori del mondo siano adeguatamente ricompensati. Agli Australian Open abbiamo aumentato i premi in denaro per ogni turno, dalle qualificazioni alle finali, con maggiori aumenti nei primi turni, dove questi sostanziosi premi aiutano i giocatori a investire nella propria carriera e, in molti casi, a prepararsi per il successo durante tutto l’anno”.