L’Australia lancia il progetto pilota di una CBDC

Dopo l’entrata dell’Australia nell’elenco dei paesi che intendono lanciare una valuta digitale interna della banca centrale (CBDC), la Reserve Bank of Australia (RBA) ha pubblicato un white paper che delinea un piano elaborato per condurre un progetto pilota per l’eAUD. Prima però capiamo cos’è una CBDC.

Cos’è una CBDC?

Le valute digitali della banca centrale sono token digitali, simili alle criptovalute, emessi da una banca centrale. Sono ancorati al valore della valuta fiat di quel paese.

Molti paesi stanno sviluppando CBDC e alcuni li hanno persino implementati. Poiché così tanti paesi stanno cercando modi per passare alle valute digitali, è importante capire cosa sono e cosa significano per la società.

Il denaro fiat è una valuta emessa dal governo che non è supportata da un bene fisico come l’oro o l’argento. È considerata una forma di corso legale che può essere utilizzata per lo scambio di beni e servizi. Tradizionalmente, la moneta fiat si presentava sotto forma di banconote e monete, ma la tecnologia ha consentito ai governi e alle istituzioni finanziarie di integrare la moneta fiat fisica con un modello basato sul credito in cui saldi e transazioni sono registrati digitalmente.

L’introduzione e l’evoluzione della tecnologia blockchain hanno creato ulteriore interesse per le società senza contanti e le valute digitali. Pertanto, i governi e le banche centrali di tutto il mondo stanno esplorando la possibilità di utilizzare valute digitali sostenute dal governo.

L’obiettivo principale delle CBDC è fornire alle aziende e ai consumatori privacy, trasferibilità, convenienza, accessibilità e sicurezza finanziaria. Le CBDC potrebbero anche ridurre la manutenzione richiesta da un complesso sistema finanziario, ridurre i costi delle transazioni transfrontaliere e fornire a coloro che attualmente utilizzano metodi di trasferimento di denaro alternativi opzioni a basso costo.

Una CBDC fornisce anche alla banca centrale di un paese i mezzi per attuare politiche monetarie per fornire stabilità, controllare la crescita e influenzare l’inflazione.

La RBA inizia il progetto pilota

Il 9 agosto scorso la RBA ha annunciato una collaborazione con il Digital Finance Cooperative Research Center (DFRCC) per studiare i casi d’uso delle CBDC per l’Australia . La ricerca congiunta ha portato al lancio di un progetto per testare una CBDC pilota. Come delineato nel white paper “Australian CBDC Pilot for Digital Finance Innovation”, “gli obiettivi chiave del progetto sono identificare e comprendere modelli di business innovativi, casi d’uso, vantaggi, rischi e modelli operativi per un CBDC in Australia”. Il rapporto sul progetto pilota australiano CBDC dovrebbe essere pubblicato a metà del 2023 sulla base di scadenze indicative del progetto, come mostra la tabella sotto.

In qualità di banca centrale, la RBA sarà responsabile dell’emissione di eAUD, mentre la DFCRC supervisionerà lo sviluppo e l’installazione della piattaforma eAUD. I partecipanti del settore possono unirsi al progetto pilota come fornitori di casi d’uso una volta approvati per l’implementazione. “I partecipanti al pilota sosterranno i propri costi per l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’implementazione e il pilotaggio dei casi d’uso, se selezionati”, chiarisce la RBA.

Il progetto di ricerca australiano è iniziato a luglio 2022 e il progetto pilota è iniziato ad agosto. Il documento è stato pubblicato sulla scia del politico australiano all’opposizione Andrew Bragg che criticava l’attuale governo, guidato dal primo ministro Anthony Albanese, sulla sua “inerzia” in ambito criptovalute. Il governo australiano ha intanto annunciato che utilizzerà la “token mapping” come framework per la regolamentazione.