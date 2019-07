Audio di Buzzfeed: “Finanziamenti dalla Russia alla Lega”

La Lega avrebbe ricevuto degli ingenti finanziamenti da diversi milioni di euro da parte di alcuni uomini russi. Questi soldi sarebbero serviti per sostenere la campagna elettorale di Matteo Salvini e del Carroccio alle ultime elezioni europee. La notizia arriva da Buzzfeed, prestigioso giornale online americano, in possesso di una registrazione audio segreta a conferma dello scoop.

Il sito parla di un incontro del 18 ottobre scorso presso l’Hotel Metropole, alla presenza di uno stretto collaboratore di Salvini e di alcuni russi. Oggetto dell’incontro era la vendita di petrolio da parte di una compagnia di Mosca all’Eni, operazione da 1,5 miliardi di dollari per circa 3 milioni di carburante all’anno.

La compravendita sarebbe stata realizzata attraverso degli intermediari con i russi che alla fine avrebbero fatto uno sconto di 65 milioni. Questi soldi, secondo Buzzfeed, sarebbero stati veicolati verso canali riconducibili alla Lega per, come scritto, sostenere la campagna elettorale del Carroccio alle ultime europee.