Assoreti nomina presidente Massimo Doris. Ecco chi è

L’assemblea ordinaria di Assoreti, l’Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti, ha rinnovato oggi gli organi sociali giunti a fine mandato. Per il triennio 2023-2026 sono stati confermati nel Consiglio di Amministrazione Massimo Doris, Alessandro Foti, Paolo Molesini, Gian Maria Mossa, Paola Pietrafesa e Stefano Pilastri, ai quali si aggiungono Silvio Ruggiu e Marco Tarantola.

L’Assemblea ha anche confermato i membri del Giurì d’Onore: Guido Alpa; Carlo Angelici; Filippo Annunziata; Diego Corapi; Renzo Costi; Roberto Cusmai; Andrea Galante; Giovanni Iudica; Raffaele Lener; Piergaetano Marchetti; Marco Onado; Renzo Ristuccia, che hanno manifestato l’unanime disponibilità a proseguire nell’incarico.

Successivamente all’assemblea, si è tenuta la riunione del rinnovato CdA per nominare il presidente e i tre vice presidenti. Alla presidenza è stato nominato Massimo Doris; la vice presidenza vede la conferma di Alessandro Foti e Gian Maria Mossa, e la nomina di Molesini.

Infine, l’organo direttivo ha provveduto alla nomina, per il corrente esercizio, dei membri del comitato di gestione, che vede la conferma di Marco Bernardi, Moris Franzoni, Stefano Gallizioli, Federico Gerardini, Rossella Martino, Andrea Pepe, Marco Rossetti, e l’ingresso di Luca Romano.

Chi è Massimo Doris

Classe 1967, Massimo Doris è il primogenito di Ennio Doris e fratello di Sara Doris. Massimo Doris ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Milano. Dal 1996 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum. Dopo aver collaborato a Londra in qualità di sales assistant in UBS, Merrill Lynch e Credit Suisse Financial Product, nel 1999 ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Banca Mediolanum come promotore finanziario, diventando negli anni seguenti responsabile marketing per il lancio del sito di banking online e responsabile della formazione della rete di vendita. Dal 2003 al 2005 è stato responsabile della rete commerciale italiana della banca. Dal 2005 fino al 2008 ha ricoperto la carica di amministratore delegato e direttore generale del Banco de Finanzas e Inversiones (ora Banco Mediolanum S.A.), capogruppo del conglomerato finanziario spagnolo. Da gennaio 2011 fino a giugno 2016 è stato membro del Consiglio di Sorveglianza di Bankhaus August Lenz & Co. AG, controllata tedesca di Banca Mediolanum.

Dal luglio 2008, rientrato in Italia, è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di Banca Mediolanum (quest’ultima carica ricoperta fino al 30 aprile 2014). Dal maggio 2009 e fino all’avvenuta fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. in data 30 dicembre 2015 è stato vice presidente di Mediolanum spa. Dal 2012 al 2014 è stato consigliere di Banca Esperia e da aprile 2014 a oggi è stato vicepresidente di Assoreti.

Dal 1° maggio 2016 ricopre altresì l’incarico di amministratore incaricato del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi di Banca Mediolanum.

