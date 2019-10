Assicurazioni: Ivass lancia un quiz per testare le proprie conoscenze in materia di polizze

“Stimolare l’attenzione verso la cultura assicurativa e sensibilizzare gli operatori del settore verso la formazione, al fine di accompagnare i cittadini nella definizione di un progetto di vita equilibrato, anche dal punto di vista della gestione dei rischi”. Così Fabio Panetta, presidente dell’Ivass, aprendo a Roma la prima giornata dell’educazione assicurativa, promossa in collaborazione con il Forum Ania-Consumatori nel mese dell’educazione finanziaria.

In Italia la cultura assicurativa va rafforzata al fine di ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi” mentre “è progressivamente aumentata l’esigenza di compiere scelte oculate di risparmio, protezione e previdenza (…) Scelte non accurate per insufficiente consapevolezza o, in alcuni casi, false informazioni o truffe possono determinare risultati gravemente dannosi (…) L

a formazione assicurativa è uno dei pilastri fondamentali su cui si basa la tutela del consumatore. Più i cittadini sono capaci di comprendere e confrontare i prodotti che vengono loro offerti più saranno in grado di fare scelte consapevoli”.

Il presidente dell’Ivass ha poi precisato che “più i cittadini sono capaci di comprendere e confrontare i prodotti che vengono loro offerti, più saranno in grado di effettuare scelte consapevoli”.

Stiamo dedicando un impegno rilevante a questi obiettivi, e soprattutto a come raggiungere fasce sempre più ampie e diverse della popolazione (…) particolarmente complessa è l’attività di sensibilizzazione dei più giovani, i cosiddetti Millennials, che vivono immersi in un contesto caratterizzato da progresso tecnologico, cambiamenti delle dinamiche demografiche, delle aspettative di reddito e del contesto socio economico, con inevitabili riflessi sia sulle esigenze assicurative, siano esse di protezione o di investimento, sia sull’accesso alle prestazioni assicurative”.

Con l’occasione l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni lancia un quiz per mettere alla prova la propria conoscenza in materia assicurativa, nove quesiti di volta in volta scelti a caso su Responsabilità Civile Auto, Casa, Salute, Vita. Il tutto in maniera completamente anonima e al fine di “allenarsi” per migliorare le proprie competenze.