Assicurazioni, Aon nomina De Felice nuovo ceo di Aon Advisory

Con un’esperienza ultra-ventennale nel campo della gestione dei rischi, De Felice porta in Aon una visione consolidata, maturata in contesti industriali complessi e a forte vocazione internazionale, integrando una conoscenza delle dinamiche che impattano sul business e sulle persone. Il know how nella gestione di progetti in ambito Project Risk Management, la conoscenza dell’impatto dei rischi climatici per le aziende e la forte attenzione ai fattori ESG e alla valorizzazione delle risorse sono elementi distintivi del suo percorso professionale. Dal 2005 ha ricoperto il ruolo di Chief Risk Officer di Prysmian, guidando il processo di Enterprise Risk Management del Gruppo secondo i principali standard internazionali e contribuendo all’implementazione della gestione dei rischi nelle scelte strategiche aziendali.

Prima dell’esperienza in Prysmian ha lavorato in Pirelli, Marsh e Sedgwick, sviluppando una profonda conoscenza dei mercati assicurativi e delle dinamiche del rischio industriale. È stato presidente di Anra – Associazione Nazionale dei Risk Manager – per due mandati consecutivi (2016–2021) e vicepresidente di Ferma (Federation of European Risk Management Associations), contribuendo in modo significativo all’evoluzione della cultura del rischio in Italia e in Europa.