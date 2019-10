Armundia TalkInn: visione e innovazione, la trasformazione digitale nell’industria bancaria

Si svolgerà giovedì 10 ottobre presso Terrazza Martini a Milano l’evento “Armundia TalkInn, Visione e Innovazione” organizzato e promosso da Armundia Group.

Con la partecipazione di Monica Bertini e la moderazione di Dario Donato, giornalista e conduttore televisivo, l’evento si articolerà in una successione di tre tavole rotonde sul tema “La trasformazione digitale nell’industria bancaria e assicurativa italiana”.

Come il comparto bancario e quello assicurativo in Italia abbracciano oggi la spinta al processo innovativo? Se l’istanza al cambiamento prevede la capacità di “premere sull’acceleratore del digitale per creare opportunità, business e crescita”, quali le strategie messe in campo? Quali gli obiettivi oggi raggiunti?

Tra l’approccio trasformativo di Fintech e Insurtech e le strategie additional per proporre nuovi servizi o nuove modalità di erogazione dei servizi tradizionali esistenti, l’evento mira a delineare lo scenario di progetti in corso e programmi futuri per gestire un processo che va continuamente presidiato alla luce delle mutevoli esigenze della clientela e della continua evoluzione delle frontiere tecnologiche.

Per una cultura dell’innovazione che metta al centro non i prodotti o i servizi ma l’uomo, i suoi valori e le sue esigenze, con visione e ispirazione.

Intervengono:

Gianluca Berghella | Armundia Group

| Armundia Group CarloAlberto Carnevale Maffè | SDA Bocconi

| SDA Bocconi Moreno Ferrario | LinkedIn Italia

| LinkedIn Italia Emilio Franco | Mediobanca SGR

| Mediobanca SGR Leopoldo Gasbarro | Wall Street Italia

| Wall Street Italia Riccardo Renna | Banca Generali

| Banca Generali Vincenzo Tortorici | Boston Consulting Group

| Boston Consulting Group Flavio Valeri | Deutsche Bank Italia

| Deutsche Bank Italia Claudia Vassena | Buddybank (Unicredit)

Per registrarsi: Fiorella Nardelli | f.nardelli@armundia.com

Armundia Group è una società B2B al 100% italiana, di respiro internazionale, che progetta e fornisce soluzioni Fintech e Insurtech innovative e specializzate e consulenza ICT a supporto dei processi organizzativi e operativi per il mondo Banking, Finance e Insurance. Con sedi a Roma, Milano, Empoli e L’Aquila e circa 100 professionisti, commercializza soluzioni e servizi in dieci nazioni (Italia, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda e Arabia Saudita) e vanta oltre 70 referenze per un fatturato consolidato di circa 6 milioni di euro nel 2017.

Armundia Group controlla Armundia srl, focalizzata su ricerca e innovazione tecnologica strategica, e Armundia Factory che gestisce attività di sviluppo software e assistenza. Infine, promuove Armundia Academy, laboratorio di riflessione e formazione per l’evoluzione del mondo bancario, finanziario e assicurativo, con un ricco e qualificato programma di tavole rotonde, workshop, convegni e giornate di studio.