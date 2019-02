Anasf, ripartono i seminari formativi

Giovedì 28 febbraio ripartirà il tour dei seminari formativi organizzati da Anasf sul territorio nazionale, in partnership con Goldman Sachs Asset Management e J.P. Morgan Asset Management.

Le prime sette tappe in programma affronteranno i seguenti temi:

“Le neuroscienze e le scelte finanziarie”

il 28 febbraio ad Aci Castello Catania (Sicilia)

il 9 aprile a Bolzano (Trentino Alto Adige)

il 10 aprile a Bologna (Emilia Romagna)

il 17 aprile a Torino (Piemonte)

“La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio”

il 6 marzo a Napoli (Campania)

il 7 marzo a Padova (Veneto)

“I robot advisors: integrazione o antagonismo”

il 05/03/2019 a Perugia (Umbria)

I seminari costituiscono punteggio formativo per accedere all’esame EFA e sono accreditati per il mantenimento annuale della certificazione EFA in modalità A, EFP e EIP per quattro ore.