Anasf: la finanza sostenibile al centro di ConsulenTia 21

Si svolgerà in diretta streaming, il 23 febbraio, il nuovo appuntamento di ConsulenTia 21 dedicato alla finanza sostenibile, aperto a tutti i consulenti finanziari che vogliono essere motori del cambiamento.

Le iscrizioni sono aperte su www.consulentia2021.it.

Il programma prevede, dalle ore 10, il convegno inaugurale Anasf “Il futuro verde della finanza”. Una tavola rotonda che permetterà uno scambio di opinioni circa il ruolo delle istituzioni e dei professionisti del risparmio, per identificare valori e strategie d’azione condivise e innovative, indirizzate a una transizione sostenibile di società e ambiente.

Parteciperanno Francesco Bicciato, Segretario Forum Finanza Sostenibile, Maria Paola Chiesi, Shared Value & Sustainability Director del Gruppo Chiesi, Luigi Conte, Presidente Anasf (nella foto) e Nadia Linciano, Responsabile dell’Ufficio Studi Economici Consob. L’incontro vedrà la conduzione di Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC.

“Su questi temi crescono aspettative e interesse,” commenta il direttore generale Anasf Germana Martano. “Oggi il consulente finanziario è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale, ovvero quello di promuovere oltre che informare i propri clienti sugli investimenti sostenibili.

Per intraprendere questo percorso è necessaria una formazione di alta qualità, ragione per cui Anasf ha scelto di svolgere un ruolo prìncipe per il trend del momento, focalizzando il primo evento del 2021 sui temi SRI. Con piacere rilevo che anche le società sponsor dell’evento ci seguono su questo percorso, avendo definito i loro interventi proprio sui temi ESG”.