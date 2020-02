ANASF: i primi numeri della tornata elettorale

Da indiscrezioni raccolte da Wall Street Italia questi i primi numeri della tornata elettorale di Anasf che ha decretato i 161 delegati che parteciperanno al XI Congresso Nazionale Anasf che si terrà dal 13 al 15 marzo 2020 a Solbiate Olona (VA).

in ordine di voti assegnati e delegati acquisiti:

Lista 1 – INSIEME PER CRESCERE 4066 VOTI 89 delegati

Lista 3 – ANASF RIPARTE 2110 VOTI 46 delegati

Lista 2 – PER I CONSULENTI . 623 VOTI 14 delegati

Lista 4 – #SENONORAQUANDO 283 VOTI 6 delegati

Lista 5 – PROFESSIONE & PARTECIPAZIONE 270 VOTI 6 delegati

Per ciò che attiene alle preferenze il maggior numero di voti, per la Lista 1 sono andati a Luigi Criscione con 363 voti, seguito da Franco Colombo con 325. Per la Lista 3 prima sarebbe Alma Foti con 368 preferenze seguita da Elio Conti Nibali con 246. La Lista 2: Felice Graziani primeggia con 182 voti personali davanti a Giuliana Rapetta con 174. La Lista 4 ha in Jonathan Figoli il primo attore con 198 preferenze, segue Felice Vairo con 36. La Lista 5 vede in testa Francesco Ragone con 66 voti personali davanti a Renato Pustorino con 56.

I 161 delegati che parteciperanno al XI Congresso Nazionale nomineranno nel corso dei lavori i 25 componenti del Consiglio Nazionale, al cui interno saranno scelti i 9 membri del Comitato Esecutivo e il nuovo presidente. A questo punto il prossimo successore di Maurizio Bufi potrebbe essere il capolista della Lista 1 Luigi Conte, consulente finanziario di Fineco e attuale vicepresidente vicario dell’Associazione che rappresenta i consulenti finanziari.