Anasf: è tempo di elezioni, si vota da oggi fino al 2 ottobre

Per i soci Anasf è tempo di elezioni. A partire da oggi 12 settembre e fino al 2 ottobre sarà possibile votare i 139 delegati che parteciperanno al XII Congresso Nazionale ordinario Anasf in programma a Napoli dal 17 al 19 novembre 2024. Nel capoluogo campano si definiranno le nuove linee guida e le strategie dell’associazione che rappresenta oltre 12.600 consulenti finanziari attraverso il rinnovo delle cariche sociali.

Come si vota

La procedura di voto potrà essere esercitata da qualsiasi pc, tablet o smartphone. I soci aventi diritto hanno ricevuto, attraverso il software ELIGO di ID Technology, la piattaforma italiana per votazioni ed elezioni statutarie online, una email contenente le credenziali personali di accesso all’urna digitale (username e password) e il link al sito dove sarà possibile votare.

Le votazioni potranno essere effettuate dalle ore 9 di oggi 12 settembre alle ore 18 del 2 ottobre 2024. Verranno ritenute valide ai fini dell’effettuazione dello scrutinio le votazioni espresse fino alle ore 18 del 2 ottobre 2024.

Per esprimere il voto:

sarà obbligatorio esprimere un voto di lista;

sarà possibile votare solo candidati della lista scelta, fino ad un massimo di tre preferenze;

sarà possibile esprimere il voto solo per la lista e non per i candidati;

non sarà possibile votare solo per i candidati e non per la lista;

le schede bianche varranno ai fini del conteggio del numero dei votanti.

L’invio di eventuali nuove credenziali per l’esercizio di voto, su segnalazione spedita via email all’indirizzo congresso@anasf.it esclusivamente da parte del socio che avesse smarrito o non avesse ricevuto la comunicazione originariamente inviatagli – sarà effettuato fino al 1° ottobre 2024, via email e previa verifica che la votazione non sia già stata effettuata.

La scadenza per richiedere le nuove credenziali è il 30 settembre 2024, ore 17.

Saranno considerate nulle le credenziali dichiarate smarrite, ma ritrovate successivamente alla nuova spedizione.

Leggi di più:

I candidati per Anasf

In particolare sono quattro le liste in lizza alle elezioni dei delegati per il XII Congresso nazionale: