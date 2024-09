Speciale elezioni Anasf, Wall Street Italia intervista i capolista ogni sera dal 3 al 6 settembre

Leopoldo Gasbarro e Massimiliano Volpe intervisteranno Luigi Conte, Alma Foti, Marco Deroma ed Elisabetta Trombatore, in vista delle imminenti elezioni dei delegati al Congresso di Napoli di Anasf. Le interviste andranno in onda dal 3 al 6 settembre alle 21 e serviranno ad approfondire le proposte concrete delle quattro liste elettorali in corsa. Vediamo tutto nell’analisi.

Le interviste ai candidati

Intervistati dal direttore Leopoldo Gasbarro e dal vicedirettore Massimiliano Volpe, i rappresentati di ciascuna lista, racconterano il loro programma, le loro scelte e i loro obiettivi, le proposte concrete per il mondo della consulenza finanziaria e le priorità che guideranno la loro azione all’interno di Anasf. Questo ciclo di interviste rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire le diverse visioni che si confrontano in questa tornata elettorale. Come vi avevamo spiegato in un nostro precedente articolo, dal 12 settembre al 2 ottobre i consulenti potranno scegliere attraverso il voto online i 139 delegati che parteciperanno al XII Congresso Nazionale in programma a Napoli dal 17 al 19 novembre 2024.

Gli appuntamenti in programma

Le elezioni Anasf rappresentano un momento chiave per il futuro della consulenza finanziaria in Italia, e attraverso queste interviste vogliamo dare voce a tutte le parti in gioco, permettendo un confronto diretto e trasparente sulle tematiche più rilevanti per il settore. Ogni giorno, da mercoledì a venerdì, alle 21.00, daremo voce ai rappresentanti delle 4 liste in lizza. Ecco il calendario completo:

3 settembre, ore 21: Alma Foti , lista 2 (Professione Ruolo Associazione)

, lista 2 (Professione Ruolo Associazione) 4 settembre, ore 21: Elisabetta Trombatore , lista 3 (Innovazione Tradizione)

, lista 3 (Innovazione Tradizione) 5 settembre, ore 21: Marco Deroma , lista 4 (Il tempo della consulenza)

, lista 4 (Il tempo della consulenza) 6 settembre, ore 21: Luigi Conte, lista 1 (Insieme per crescere)

Insomma, seguiteci su tutti i canali di Wall Street Italia dal 3 al 6 settembre per non perdere queste interviste esclusive e per restare aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo dei consulenti finanziari nel nostro Paese.