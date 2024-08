Anasf, verso le elezioni dei delegati al congresso di Napoli: i programmi delle 4 liste

Per i soci Anasf è tempo di elezioni. Dal 12 settembre al 2 ottobre i consulenti finanziari potranno scegliere attraverso il voto online i 139 delegati che parteciperanno al XII Congresso Nazionale in programma a Napoli dal 17 al 19 novembre 2024. Nel capoluogo campano si definiranno le nuove linee guida e le strategie dell’Associazione che rappresenta oltre 12.600 consulenti finanziari attraverso il rinnovo delle cariche sociali.

I candidati per Anasf

In particolare sono quattro le liste in lizza alle elezioni dei delegati per il XII Congresso nazionale. Vediamole una per una, cercando di evidenziare i punti salienti dei rispettivi programmi.

Conte punta sulla continuità

La lista 1, “Insieme per crescere”, è quella del presidente uscente nonché capolista Luigi Conte. Il programma punta sull’importanza della funzione sociale del consulente finanziario e sulla tutela dello stesso, in un piano che sembra voler dare continuità al lavoro svolto nell’attuale mandato puntando dritto alla crescita del settore della consulenza.

Tra i punti del programma c’è la volontà di affrontare l’ambito di applicazione della normativa e regolamentazione inerente OCF e la prestazione di consulenza finanziaria in Italia. L’obiettivo è quello di fare chiarezza sul futuro della professione, oggi confusa in base allo sdoppiamento di commi contenuti nel Tuf e l’assenza di un intervento in materia da parte della Consob. A tal proposito si cercherà di intensificare il confronto costruttivo con gli intermediari, pensando anche agli sviluppi delle normative europee che andranno in revisione nei prossimi anni. Leggi qui tutto il programma della lista.

Il ruolo del consulente

La lista 2, “Professione Ruolo Associazione“, è quella in cui figura l’attuale vicepresidente Anasf nonchè capolista Alma Foti. L’obiettivo principale della lista è quello di riaffermare il ruolo del consulente finanziario come perno reale nel processo di pianificazione del risparmiatore il quale, reso sempre più edotto e consapevole grazie a una maggior diffusione dell’educazione finanziaria, potrà divenire investitore.

Secondo la lista 2, malgrado il lungo lavoro svolto in questi anni e i grandi risultati ottenuti, ancora tanti temi saranno da affrontare e molte battaglie la dovranno vedere protagonista e gli inducements, l’educazione finanziaria, l’intelligenza artificiale o il ricambio generazionale non sono che alcuni di questi. Sarà necessario confrontarsi e discutere internamente sulle tematiche ma, parimenti, creare un fronte compatto che abbia un’unica voce forte e determinata nei confronti del mercato, degli stakeholders e verso le istituzioni. Scopri il programma integrale della lista.

Tra tradizione e innovazione

La lista 3, “Tradizione Innovazione”, in cui figurano tra gli altri la capolista Elisabetta Trombatore di Banca Patrimoni, Alfonsino Mei, presidente di Enasarco e Jonathan Figoli, fondatore di ProfessioneFinanza, si propone come l’alternativa più in contrasto sul piano ideologico rispetto al passato con l’intento di riportare il consulente finanziario al centro dell’attività Anasf, traghettando l’associazione verso nuovi orizzonti nel settore.

Inoltre questa lista pone l’accento sull’importanza del dialogo tra associazione e consulenti finanziari, puntando a creare un canale diretto di comunicazione tra i soci e l’Anasf, monitorando la rapidità dei feedback per assicurare che le esigenze e le preoccupazioni dei consulenti siano ascoltate e risolte. Approfondisci, cliccando qui, tutto il contenuto del loro programma.

Il tempo della consulenza

La lista 4, “Il tempo della consulenza”, in cui il capolista è Marco Deroma, propone come punti chiave del proprio programma la difesa del modello italiano della consulenza finanziaria, lo sviluppo delle competenze e l’agevolazione del ricambio generazionale tra i professionisti del settore.

La lista, con un osservatorio permanente, monitorerà i cambiamenti dei modelli di consulenza finanziaria per avere elementi oggettivi per le tesi presentate nei rapporti con le istituzioni, valorizzando le sinergie con le numerose realtà associative aventi obiettivi comuni. Un’efficiente comunicazione innovativa agli stakeholder e al mercato potrà rendere le attività condotte più efficaci e facilitare il consolidamento del network delle relazioni. Leggi qui il testo integrale del programma della lista 4.

Insomma, si va verso una tornata elettorale che rappresenta un momento cruciale per il futuro dell’Anasf, un’occasione per rinnovare l’impegno dell’Associazione verso i propri membri e per ridefinire le strategie che guideranno il prossimo capitolo della sua storia.

Con il coinvolgimento attivo di tutti i soci, si apre la strada a una leadership capace di rispondere alle sfide contemporanee per i professionisti dei consulenti finanziari, rafforzando l’identità e i valori che da sempre la contraddistinguono. Il Congresso di Napoli sarà un appuntamento determinante per consolidare la visione e il ruolo dell’Associazione nel panorama finanziario italiano.