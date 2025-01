La rete boccia l’offerta MPS su Mediobanca

Il tentativo di Monte dei Paschi di Siena (MPS) di acquisire Mediobanca continua a suscitare un acceso dibattito nell’opinione pubblica online, delineando un quadro di opinioni dove traspare principalmente incertezza mista a scetticismo.

Dai dati raccolti in rete, su un campione di mille messaggi analizzati, emerge infatti che il 37% degli utenti esprime un giudizio negativo, l’11% ne sostiene i benefici e il 52% si colloca su posizioni neutrali, spesso con forti dubbi tecnici e una visione molto cauta sulle prospettive di questa operazione.

Gli incerti: quando la neutralità nasconde complessità

Le perplessità, tuttavia, prevalgono. Il 52% delle opinioni possono, infatti, essere definite come neutre. L’espressione di questa neutralità è però tutt’altro che omogenea, raccogliendo posizioni di analisti e osservatori che descrivono i dettagli tecnici dell’operazione, ma spesso con osservazioni che rivelano dubbi e riserve significative.

Molti si concentrano sul ruolo di Delfin e Caltagirone, i due grandi azionisti che potrebbero determinare l’esito dell’OPS attraverso le loro partecipazioni in Mediobanca e Generali. Le analisi tecniche mettono in evidenza la difficoltà di integrare due istituzioni profondamente diverse. MPS e Mediobanca operano con modelli di business che si sovrappongono poco, rendendo complesse le sinergie industriali promesse dal management.

Un tema ricorrente è il rischio di frammentazione culturale e operativa tra i due istituti. Mediobanca, tradizionalmente orientata verso l’investment banking e la gestione patrimoniale, è descritta come incompatibile con la struttura fortemente retail e orientata al credito di MPS.

A questo si aggiunge l’incertezza sulla reale strategia di MPS: molti analisti temono che l’acquisizione di Mediobanca sia solo un passaggio per puntare al controllo di Generali, sollevando interrogativi sulla reale sostenibilità e sulle motivazioni industriali dell’operazione.

Le critiche: tra risanamento incompiuto e timori di ingerenza statale

Le critiche più accese – che rappresentano il 37% delle opinioni analizzate – dipingono MPS come un attore ancora fragile, bisognoso di ulteriori investimenti per completare il proprio risanamento, e mettono in dubbio la reale sostenibilità di un’operazione così ambiziosa.

Francesco Giavazzi, in un editoriale sul Corriere della Sera, sottolinea come la banca senese non abbia ancora superato i nodi strutturali che l’hanno portata al salvataggio statale, mentre Nicola Rossi, economista ed ex consigliere di Palazzo Chigi, rileva che senza un mercato dei capitali europeo integrato e una vera unione bancaria parlare di “terzo polo” rischia di restare un’illusione. E ancora Alessandro Penati sul suo editoriale per il Domani definisce l’operazione come “la peggior scalata mai vista”.

Il sospetto di una regia politica, dovuto alla quota di maggioranza in mano al Ministero dell’Economia, alimenta ulteriormente lo scetticismo: molti osservatori vedono in questa OPS non solo un esempio di “ingerenza statale” nel settore bancario, ma anche un potenziale preludio a un tentativo di controllo su Generali, sollevando timori rispetto a un’operazione guidata più da interessi politici che da logiche di mercato.

A completare il quadro negativo si aggiungono le perplessità sulle presunte sinergie industriali: MPS è fortemente radicata nel credito retail, mentre Mediobanca si focalizza sull’investment banking e sulla gestione patrimoniale, due modelli di business che, secondo i critici, potrebbero integrarsi con grande difficoltà e rendere ancora più incerto il futuro di questa controversa fusione.

Entusiasmo o visione politica? Il volto delle opinioni positive

Il sostegno, per quanto minoritario (11%), proviene soprattutto da esponenti politici al Governo o da chi ne vede un’opportunità industriale e strategica.

Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI, mette in luce la tutela del risparmio e l’autonomia di MPS, mentre Angelo Drusiani, analista di Banca Privata Ersel, ipotizza che l’acquisizione potrebbe condurre alla creazione di un terzo polo bancario in grado di competere sul piano europeo.

Si esprime in senso positivo anche il ministro dell’economia Giorgetti, e la premier Giorgia Meloni sottolineando come il lavoro fatto su MPS sia meritorio e aggiunge:

“se l’operazione dovesse andare in porto parliamo della nascita del terzo polo bancario che potrà avere un ruolo importante per la messa in sicurezza dei risparmi degli italiani“.

La narrativa positiva si focalizza sull’idea di complementarità industriale: MPS e Mediobanca vengono descritte come due realtà altamente sinergiche, senza sovrapposizioni che possano comportare esuberi di personale. L’OPS, secondo i suoi sostenitori, è un progetto ambizioso che potrebbe trasformare il sistema bancario italiano in un modello di efficienza e competitività.

Un’operazione che divide e lascia irrisolti molti dubbi

Resta dunque un quadro decisamente complesso, in cui i favorevoli puntano sulla complementarità tra la natura retail di MPS e l’impronta più orientata all’investment banking di Mediobanca, mentre i contrari – o quantomeno i più scettici – evidenziano i rischi di un matrimonio poco coerente, le incognite sul futuro di Generali e l’eventualità che a pagare il conto finale siano ancora una volta i contribuenti.

Sul web, la discussione rimane vivace: per il momento, tra giudizi negativi e neutralità cariche di dubbi, l’OPS non riesce a convincere la maggioranza degli osservatori. Saranno decisive le prossime mosse, sia dal lato industriale che da quello politico, e la capacità di MPS di rispondere alle critiche, dimostrando che questa fusione può rappresentare un reale valore per l’economia italiana.

Metodologia di analisi e raccolta dati