Mps lancia ops su Mediobanca

Nuovo colpo di scena nella partita del risiko bancario italiano. MPS ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca. Lo si legge in una nota dell’istituto senese, in cui spiega che l’operazione valuta Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi di euro e offre un premio del 5,03% sul prezzo di chiusura di Borsa di ieri. Mps offre 23 azioni per ogni 10 azioni Mediobanca portate in adesione.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Dettagli dell’operazione

Mps prevede di completare l’esecuzione dell’offerta pubblica di scambio su Mediobanca entro il terzo trimestre del 2025. Tra le condizioni a cui è subordinata l’offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca figura il conseguimento del 66,67% del capitale di Piazzetta Cuccia. La condizione di efficacia, al pari delle altre posta da Mps, è rinunciabile “solo espressamente” dalla banca.

L’operazione consentirà, inoltre, un’accelerazione nell’utilizzo delle dta detenute da Mps, con un valore attuale netto stimato a beneficio degli azionisti di Mediobanca di euro 1,2 miliardi, pari a circa il 10% dell’attuale capitalizzazione di mercato di Mediobanca.

Attualmente, il Ministero dell’Economia detiene l’11,7% di Mps, mentre Delfin e Caltagirone hanno rispettivamente il 19,8% e il 9,9% di Mediobanca.

Le sinergie

Dalle nozze dei due gruppi – si legge nella nota di MPS – “nascerà un nuovo campione nazionale nel settore bancario italiano, che si posiziona al terzo posto nei segmenti chiave, con una forte complementarità di prodotti e servizi e caratterizzato da un business mix altamente diversificato e resiliente, con rilevanti sinergie industriali. Il nuovo gruppo – continua ancora la nota – proteggerà e favorirà lo sviluppo dei due già forti brand Mps e Mediobanca, preservandone il posizionamento e le competenze uniche e consentendo alle famiglie e alle imprese italiane di accedere a una piattaforma di servizi bancari più ampia e integrata”.

Significativa – continua la nota – la creazione di valore per tutti gli azionisti con una maggiore redditività rispetto ai business standalone (rote pro-forma di circa il 14%) e una forte solidità patrimoniale (cet1 ratio pro-forma a circa il 16%), unitamente a un dividendo sostenibile e in aumento. Il premio del 5,03% rispetto al prezzo ufficiale di mediobanca del 23 gennaio 2025.

Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena ha commentato: