Analisi oro: sostenuto da rendimenti reali e domanda di rifugio sicuro

I prezzi dell’oro sono aumentati oggi poiché i timori sull’inflazione insieme alla crisi ucraina hanno rafforzato l’attrattiva dei metalli preziosi come copertura contro l’inflazione, ma la politica aggressiva della Federal Reserve statunitense ha limitato il rialzo.

“Una volta che l’inflazione inizierà a riscaldarsi di nuovo, cosa che penso accadrà, funzionerà a favore (dell’oro), anche di fronte all’aggressiva politica monetaria della Fed”, ha affermato Jim Wycoff, analista senior di Kitco Metals.

Contesto Fondamentale

I verbali del Federal Open Market Committee (FOMC) di ieri hanno spinto il dollaro USA al rialzo, mentre l’oro spot continua ad essere in un range di indecisione di prezzo. Un mercato del lavoro solido e dati di crescita solidi forniscono alla Fed una solida base per essere aggressiva nella sua lotta contro le pressioni inflazionistiche. I dettagli sulla riduzione del bilancio danno forza al dollaro, questa almeno è la tendenza a breve termine.

Un crollo dei prezzi del greggio ha ulteriormente aggravato le pressioni sull’oro dopo che ulteriori sanzioni alla Russia hanno danneggiato gli input dell’offerta. Positivo invece per il metallo giallo l’aumento di domanda di un rifugio sicuro da parte degli investitori, mentre l’esitazione in Ucraina continua.

I rendimenti reali statunitensi a 10 anni hanno aggiunto supporto all’oro poiché sono scesi, segnale positivo per il rialzo. Tradizionalmente si ha una relazione inversa tra il prezzo dell’oro e i rendimenti reali.

Analisi tecnica oro – XAU/USD 8 Aprile 2022

Il prezzo continua ad essere bloccato nel range di prezzo tra $1900 – $1966. È necessario un catalizzatore fondamentale per liberare l’oro dal rettangolo, abbastanza improbabile per questa settimana a meno che eventi imprevisti dall’Ucraina non influenzino l’attuale sentiment di mercato.