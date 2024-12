Amundi lancia su Borsa Italiana quattro nuovi ETF in azioni Usa e globali

Amundi annuncia la quotazione in Borsa Italiana di quattro ETF, di cui tre esposti alle azioni statunitensi, Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF ACC, Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR – USD (A) e la classe di azioni ad accumulazione dell’Amundi S&P 500 II UCITS ETF, e uno sulle azioni globali, Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc.

Amundi ritiene che le azioni globali e statunitensi siano elementi fondamentali dell’allocazione di portafoglio degli investitori. Gli ETF UCITS azionari globali hanno registrato una raccolta netta per oltre 210 miliardi di euro in 5 anni, e oltre 64 miliardi di euro da inizio anno, a testimonianza del forte e costante interesse degli investitori per questa asset class. Inoltre, gli investitori sono sempre più alla ricerca di strumenti per guidare la loro esposizione azionaria agli Stati Uniti, soprattutto in un contesto di mercato in cui le azioni mega-cap rappresentano una parte sostanziale degli indici azionari statunitensi.

Benoit Sorel, Head of Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, ha dichiarato:

“Il nostro obiettivo è essere il partner di riferimento per gli investitori in ETF, continuando a fornire soluzioni per ogni tipo di investitore e di esigenza. Queste nuove quotazioni rafforzano le nostre gamme azionarie statunitensi e globali disponibili in Borsa Italiana e ribadiscono l’impegno di Amundi nell’offrire agli investitori italiani un accesso locale a soluzioni innovative ed efficienti sotto il profilo dei costi”.

Maggiori dettagli sugli ETF: