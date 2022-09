Amundi entra nel gruppo spagnolo Dagu

Amundi sgr, per conto del fondo Amundi Eltif AgrItaly Pir, ha sottoscritto un aumento di capitale per un importo pari a 5 milioni di euro, acquisendo così una partecipazione di minoranza nel Gruppo Dagu, secondo gruppo industriale in Spagna nella produzione di uova e loro derivati.

Nel dettaglio, come si legge in una nota, il fondo ha acquisito una quota di minoranza in uno dei veicoli di controllo del Gruppo, che oggi è gestito da private equity Cleon Capital. Il fondo Amundi Eltif AgrItaly Pir ha sottoscritto classi di azioni volte alla partecipazione finanziaria al progetto di crescita del Gruppo Dagu nel medesimo settore industriale. Amundi sgr è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio legale internazionale Ashurst. Pierre-Henri Carles, head of private debt and private equity di Amundi sgr, ha dichiarato:

“L’investimento in Dagu amplia il portafoglio di investimenti del fondo Amundi Eltif AgrItaly Pir e conferma la capacità di Amundi di intervenire a supporto dell’economia reale con svariati strumenti sia di debito sia equity in un settore strategico ed in forte evoluzione come quello agroalimentare”.

Mario Attolini, portfolio manager del team real asset di Amundi sgr, ha aggiunto:

“Questo investimento conferma la vocazione del fondo a sostenere i processi di aggregazione attuali e futuri nel settore agri-food supportando finanziariamente, con strumenti di debito che spaziano da finanziamenti sia senior che junior ad investimenti in capitale, le aziende che vogliono crescere attraverso acquisizioni nel proprio settore”.

Chi è il Gruppo Dagu

Dagu produce attraverso diversi impianti sul territorio spagnolo, tra cui un importante insediamento a Guadalajara nell’hinterland di Madrid. Il fatturato delle società che compongono il Gruppo Dagu ha superato nel 2021 i 100 milioni di euro ed un ebitda superiore a 10 milioni di euro. La strategia di sviluppo del gruppo Dagu è basatasulla crescita per acquisizioni e sulla migrazione progressiva della produzione verso modalità di allevamento avicolo sempre più attente al benessere animale.

Il Pir di Amundi

Il fondo Amundi Eltif AgrItaly Pir, che ha masse in gestione per circa 100 milioni di euro, grazie a questa transazione ha raggiunto i 46 milioni di euro di investimenti già effettuati nel settore agroalimentare, in particolare nella produzione di vino, prosciutto e formaggio, prodotti che richiedono un lungo ciclo di invecchiamento o stagionatura, e nel commercio di riso.

Il fondo ha come focus principale i prodotti della tradizione italiana, ma vuole offrire ai propri investitori una diversificazione più ampia sia in termini di prodotto all’interno del settore agroalimentare, sia in termini di esposizione geografica, potendo investire fino al 30% del proprio patrimonio in aziende con sede nei principali paesi europei.