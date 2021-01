Amazon scrive a Biden: la nostra tecnologia sarà al servizio del piano vaccinale

Amazon, la società che negli Stati Uniti impiega più personale dopo Walmart, si è offerta di aiutare la nuova amministrazione Biden a raggiungere il target dei 100 milioni di vaccini anti-Covid nei primi 100 giorni di mandato.

Il colosso dell’e-commerce ha manifestato la sua disponibilità in una lettera firmata dall’ad del settore consumer, Dave Klark, nella quale viene espressa la volontà di vaccinare tutti i suoi 800mila dipendenti basati negli Usa non appena questo sarà possibile. Molti dei lavoratori dell’azienda, del resto, non possono che svolgere la propria attività in presenza, entrando a contatto con le persone ed esponendosi al contagio. Dall’inizio della pandemia sono stati 19mila i dipendenti di Amazon ad avere contratto il Covid-19.

Ma non solo. Amazon ha aggiunto anche che metterà a disposizione la propria tecnologia informatica, capacità e competenze in materia di comunicazione “per assistere gli sforzi verso la vaccinazione dell’amministrazione federale”.

Amazon, la lettera a Biden

“Congratulazioni a lei e al vicepresidente Harris per la vostra Inauguration. Ora che inizia il suo lavoro per portare il paese fuori dalla crisi del Covid-19, Amazon è pronta ad aiutarla a raggiungere il suo obiettivo di vaccinare 100 milioni di americani nei primi 100 giorni dell’amministrazione.

In qualità di secondo più grande datore di lavoro della nazione, Amazon ha oltre 800.000 dipendenti negli Stati Uniti, la maggior parte dei quali sono lavoratori essenziali che non possono lavorare da casa. Siamo orgogliosi del ruolo che i nostri dipendenti hanno svolto per aiutare i clienti a stare al sicuro e hanno ricevuto importanti prodotti e servizi a casa, che è fondamentale per le persone con condizioni mediche pregresse e per quelle suscettibili alle complicazioni da Covid-19. I dipendenti essenziali che lavorano nei centri logistici di Amazon, nei data center AWS e nei negozi Whole Foods Market in tutto il Paese, i quali non possono lavorare da casa, dovrebbero ricevere il vaccino Covid-19 il prima possibile. Li aiuteremo in questo sforzo.

Abbiamo un accordo in essere con un fornitore di assistenza sanitaria professionale di terze parti autorizzato per somministrare i vaccini in loco presso le nostre strutture Amazon. Siamo pronti a muoverci rapidamente una volta che i vaccini saranno disponibili. Inoltre, siamo pronti a sfruttare le nostre operazioni, le nostre tecnologie informatiche, capacità di comunicazione e competenza per assistere gli sforzi di vaccinazione della sua amministrazione. La nostra portata ci consente di avere immediatamente un impatto significativo nella lotta contro Covid-19 e siamo pronti ad assisterla in questo sforzo.

Dall’inizio di questa crisi, abbiamo lavorato duramente per mantenere i nostri lavoratori al sicuro. Ci impegneremo ad assistere gli sforzi di vaccinazione della sua amministrazione mentre lavoriamo insieme per proteggere i nostri dipendenti e continuiamo a fornire servizi essenziali durante la pandemia”.