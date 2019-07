Amazon Prime Day 2019: data e prodotti in offerta

L’Amazon Prime Day torna anche quest’anno, appuntamento imperdibile per acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati. Ecco le date da segnare in agenda e quali prodotti in promozione.

Amazon Prime Day 2019: le date

“Due giorni di festa con offerte no-stop” così si legge sul sito di Amazon annunciando le date del Prime Day 2019, il 15 e 16 luglio prossimo da mezzanotte. Per accedere alle promozioni il primo step è ovviamente registrarsi al servizio Prime di Amazon con un periodo gratuito di 30 giorni. Poi bisognerà scaricare l’app gratuita di Amazon per scoprire le anteprime e acquistare le offerte.

Amazon prime Day 2019: i prodotti

Per adesso i prodotti che durante i due giorni saranno in vendita a prezzi scontati non si conoscono ma ci sono alcuni modi, scrive sul sito Amazon per scoprire le anteprime e prepararsi agli acquisti.

In primis seguendo le offerte preferite e durante il Prime Day si riceverà un’anteprima di molte di queste prima che inizino. “Seguendo” le offerte che più interessano si potrà ricevere una notifica sul cellulare quando saranno in vendita su Amazon. Gli iscritti ad Amazon Prime possono inoltre accedere alle offerte limitate a tempo limitato. In genere, esistono due tipi di offerte, quelle del giorno che durano 24 ore e quelle lampo, che durano poco sul sito e fino a esaurimento scorte

Abbigliamento, elettronica e informatica, casa, benessere, musica, videogiochi, fai da te, alimentari, giochi, prodotti per infanzia. Auto e moto, sport, giardino, animali sono tantissime le categorie di prodotti che si possono acquistare in sconto durante i due giorni del Prime Day. Lo scorso anno il prodotto più venduto in Italia è stato il kit rasoio regola-barba di Braun, mentre negli Usa la pentola elettrica a pressione programmabile, il trapano Bosch senza fili nel Regno Unito e la Coca Cola zero a Singapore.