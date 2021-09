Amazon offre oltre 200 nuove posizioni di lavoro a Milano

Oltre 200 nuovi posti di lavoro in Amazon Italia. Ad annunciarli lo stesso sito di e-commerce che per il Belpaese prevede l’apertura di oltre 200 nuove posizioni corporate per la sede di Milano, situata nel business district di Porta Nuova, dove oggi sono più di 1.200 i dipendenti a tempo indeterminato. Le nuove posizioni spaziano tra i settori ingegneristico, legale, finanziario, del marketing e delle vendite.

Amazon Italia: le offerte di lavoro in Italia

Con un totale di 12.500 dipendenti in Italia, Amazon ha già raggiunto l’obiettivo di fine 2021 di 3.000 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il colosso fondato da Jeff Bezos offre retribuzioni competitive, un pacchetto completo di benefit che include l’assicurazione contro gli infortuni, buoni pasto, un congedo parentale esteso – che consente a tutte le coppie, sposate, conviventi e di fatto, di usufruire fino a 6 settimane di assenza retribuita, per figli naturali e adottivi, nonchè l’assicurazione medica privata e l’accesso a un programma di assistenza per i dipendenti, che fornisce supporto specialistico in diversi ambiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Oltre alle nuove assunzioni, Amazon espande inoltre il proprio ufficio corporate con 3 piani aggiuntivi del building nel cuore di Milano progettatili stessi criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale che caratterizzano il resto dell’edificio di Viale Monte Grappa. L’intera struttura è stata pensata per rispondere alle modalità di fruizione olistica dei luoghi di lavoro: flessibilità, smart working, open space, spazi informali e sale meeting per stimolare la creatività di tutti i talenti Amazon e facilitarne le interazioni e scambi in quello che diventerà il nuovo modo di armonizzare vita e lavoro da casa e in presenza.

Per saperne di più sui 200 profili richiesti nella sede corporate Amazon di Milano, gli interessati possono partecipare all’edizione italiana dell’Amazon Career Day il 16 settembre, a partire dalle 10.30 in diretta live streaming.