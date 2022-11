Nulla è stato ancora deciso. Mentre emergono dettagli su un piano di licenziamento di circa 10 mila dipendenti (l’1% della forza lavoro) nella struttura corporate di Amazon, specie negli Usa, anche per il personale impiegato in Italia (dove il gruppo attualmente conta circa 17 mila occupati) potrebbero arrivare presto indicazioni su un ridimensionamento dell’organico.

Questo è quanto emerge dalle dichiarazioni di Mariangela Marseglia, vicepresidente e country manager Amazon Italia e Spagna rilasciate all’agenzia Ansa:

“Dopo aver tanto assunto stiamo avviando un processo di verifica generale anche per il nuovo contesto economico che potrebbe sfociare, nei primi mesi 2023, in aggiustamenti, che nel caso non saranno indiscriminati”.