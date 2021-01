Amazon Fresh sbarca in Italia, si parte da Milano

Con la pandemia da COVID-19 ancora in corso, in Italia fare la spesa online è diventata sempre un’abitudine più sempre più diffusa, soprattutto tra chi abita in città.

Ne approfitta Amazon, che ieri ha comunicato il debutto in Italia di Amazon Fresh, il servizio del gigante dell’ecommerce che consente di ricevere la spesa a casa anche in giornata. Il servizio – spiega il gruppo in una nota -inizialmente offerto a Milano e comuni limitrofi, offre una selezione di oltre 10mila prodotti ed è compreso nell’abbonamento Amazon Prime.

Dopo il capoluogo lombardo, la consegna della spesa in giornata sarà estesa a Roma e in altre città prima della fine dell’anno.

Amazon Fresh, come funziona

I clienti Amazon Prime, prosegue la nota, potranno fare la loro spesa e riceverla in giornata senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro.

Per la consegna, i clienti possono scegliere una finestra programmata di due ore dalle otto di mattina a mezzanotte. Spendendo 4,99€ in più è possibile ridurre la finestra a un’ora sola, in caso di giornata densa di impegni. Il servizio è disponibile tutti i giorni della settimana, quindi anche nel weekend.

Cibo ma non solo: cosa si può comprare

L’iniziativa è presentata in partnership con la catena di supermercati U2, che hanno il proprio web store su Amazon dedicato. Stando ad Amazon, la selezione è di oltre 10.000 prodotti diversi, e include carne fresca, pesce fresco, frutta, verdura e molti prodotti tipici locali di startup italiane.

Non c’è solo cibo: sono inclusi anche prodotti per la cura della casa, cibo e prodotti per animali, surgelati, prodotti per l’infanzia, acqua, bibite e alcolici.